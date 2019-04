Aprehenden a ex alto mando de la UELINC por denuncias de corrupción





09/04/2019 - 06:50:35

La Razón.- Vivian K. F. S., ex Coordinadora General de la Unidad Ejecutora de Lucha Integral Contra el Narcotráfico (UELICN), fue aprehendida y en las próximas horas será sometida a audiencia de medidas cautelares por las denuncias de actos de corrupción en la adjudicación de contratos de mantenimiento de aeronaves de la lucha contra el narcotráfico.



El fiscal del caso Rea Salinas informó que existen los elementos e indicios suficientes para aprehender a la sindicada, ya que como ex Coordinadora General de la Institución, durante las gestiones 2013, 2014 y 2015, ejecutó procesos de contratación beneficiando a la empresa Horizontal de Aviación S.A.S. pese a irregularidades.



Dependiente del Ministerio de Gobierno, la UELICN se encarga de garantizar el mantenimiento de las aeronaves de las fuerza de tarea “Diablos Rojos y Diablos Negros” de las Fuerzas Armadas. El caso fue revelado por la diputada Rose Marie Sandoval denunció que la empresa Horizontal de Aviación Bolivia SRL se hizo de gran parte de las licitaciones para el mantenimiento.



Suman más de 50 millones de dólares, según Sandoval, los montos adjudicados en los últimos cinco años a la firma observada. No solo eso, sino que compró materiales de la firma de su hija y la esposa del dueño alquilaba un hangar militar.



De acuerdo con Salinas, la involucrada es investigada por los presuntos delitos de incumplimiento de deberes y negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas y en las próximas horas será puesta ante un juez jurisdiccional para que defina su situación legal, es decir, si se defiende en libertad o desde la cárcel, según reportó la Fiscalía.



Por este caso, el viernes fueron enviadas a la cárcel la exdirectora de la Unidad Jurídica de la UELICN Nancy T. M. y la exencargada de la Comisión de Verificación de Documentación, Mabel F. V.. Ambas fueron acusadas por los delitos de corrupción, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, incumplimiento de deberes y ejercicio indebido de funciones públicas.