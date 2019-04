Chile: Matan a boliviano en discusión sobre el mar







09/04/2019 - 06:49:21

Correo del Sur.- Un ciudadano boliviano murió el domingo tras ser apuñalado por un chileno, con quien discutió sobre la Guerra del Pacífico. El hecho ocurrió en la comuna de Litueche, región de O"Higgins en Chile, y es investigado por la Policía de Investigaciones (PDI) de ese país.



Según declaraciones ante la PDI, el crimen se cometió después de que ambos hombres comenzaron a beber alcohol en un predio del sector Ranquilco. En medio de la reunión comenzaron a discutir debido a opiniones diferentes sobre la Guerra del Pacífico, que enfrentó a Bolivia y Chile y despojó al país de una salida al mar.



Debido a las opiniones encontradas, el chileno tomó un cuchillo e hirió de gravedad en el abdomen al ciudadano boliviano, identificado como Juan Pablo Cruz, un trabajador agrícola, como su agresor, reportaron el medio El Tipógrafo y el portal Cooperativa, ambos del vecino país.



Producto de las lesiones, la víctima debió ser trasladada hasta un centro asistencial de la comuna de Litueche, donde falleció.



Los peritos de la PDI se trasladaron al lugar de los hechos donde hicieron una inspección ocular y levantaron declaraciones. Además, los detectives detuvieron al principal sospechoso de este crimen, quien fue puesto a disposición del Ministerio Público.



El presunto responsable pasó a la audiencia de control de detención, donde se decidió realizar su formalización por el delito de homicidio hoy, martes, cuando se darán a conocer los antecedentes.



Asimismo, se espera que el Servicio Médico Legal realice la necropsia de rigor para establecer las causas de la muerte del ciudadano boliviano.



Las autoridades policiales de Chile confirmaron que la víctima no tenía antecedentes.



Anoche, el presidente Evo Morales expresó sus condolencias a los familiares del ciudadano boliviano. "Nuestro pésame a la familia del compatriota Juan Pablo Cruz, que perdió la vida en #Chile. Lamentamos que una discusión sobre el mar, tema que despierta la sensibilidad de todo boliviano, haya tenido este desenlace. Condenamos todo tipo de violencia entre hermanos", escribió Morales en su cuenta de la red social Twitter.



En los portales digitales y redes sociales se lamentó la muerte del boliviano. "Qué terrible, hasta dónde llega el odio hacia otros seres humanos, sólo porque piensan distinto, o porque era boliviano, así de xenófobos somos los chilenos", escribió por ejemplo Irma Salas en la página de El Tipógrafo, mientras que otro lector Pablo Enrique Rivera Valdivia insinuó que probablemente Evo Morales tomaría parte en el asunto.



ANTECEDENTES



Desde el fin de la Guerra del Pacífico, librada entre 1879 y 1883, Bolivia ha reclamado a Chile un acceso soberano al mar, pedido que llevó a la Corte Internacional de Justicia de La Haya; el año pasado, en una sentencia inesperada para el país, el tribunal consideró que el país vecino no tiene obligación de negociar el tema.



El Gobierno afirma que el fallo no cierra la posibilidad de una negociación y no reconoce la derrota porque destaca que el juicio posicionó el reclamo marítimo en el ámbito internacional.