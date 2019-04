El Reino Unido aprueba un proyecto de ley que impide el Brexit sin acuerdo







08/04/2019 - 20:29:36

RT.- Este lunes, ambas Cámaras del Parlamento del Reino Unido han mostrado su apoyo a un proyecto de ley que impide el "Brexit duro". Tras la votación en la Cámara de los Comunes, en que 390 miembros la respaldaron, mientras que 81 se opusieron a la iniciativa, el proyecto también ha recibido la aprobación de la reina Isabel II y ya se ha convertido en ley.



A través de la medida, los legisladores obligan a la primera ministra británica, Theresa May, a celebrar nuevas negociaciones con los representantes de la Unión Europea con el fin de lograr una prórroga para la salida del Reino Unido del bloque.



"Ambas Cámaras del Parlamento hoy dejaron claro su punto de vista de que [la salida del Reino Unido de la UE] sin acuerdo sería profundamente perjudicial para los empleos, producción y seguridad de nuestro país", afirmó la autora principal del proyecto, Yvette Cooper.



La semana pasada May envió una carta a Bruselas en la que pidió retrasar el Brexit hasta el 30 de junio. "El Reino Unido propone que este período [la prórroga] finalice el 30 de junio de 2019", reza el documento. La petición de la primera ministra debe ser discutida durante una cumbre de los líderes europeos este miércoles.



Tras la petición de May, la agencia AP ha reportado, remitiéndose a funcionarios anónimos de la UE, que Bruselas ya tiene una respuesta a la solicitación de May. Según sostienen estas fuentes, Tusk habría instado a los estados miembro a ofrecer a Reino Unido una "flextensión" (extensión flexible) para que se apruebe en la cumbre del próximo miércoles.



El Parlamento británico ha rechazado hasta ahora todas las alternativas al Brexit propuestas por la primera ministra, y si no se consensua una solución, Reino Unido se verá abocado a abandonar la UE el próximo 12 de abril.