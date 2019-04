Diputados del MAS piden a Revilla trabajar con el Gobierno para revolver crisis de la basura en La Paz







08/04/2019 - 20:27:27

La Paz, (ABI).- Dos diputados del Movimiento Al Socialismo (MAS) pidieron el lunes al alcalde Luis Revilla dejar de lado la "soberbia" y trabajar con el Gobierno nacional para resolver la crisis de la basura que afecta a la ciudad de La Paz.



"Tiene que trabajar de la mano del Ministerio de Medio Ambiente y Agua así no le guste a Revilla, tiene que trabajar para establecer un relleno sanitario metropolitano, el cual pueda solucionar estos problemas que tenemos varios municipios (...). Tenemos que darle una solución definitiva", dijo a los periodistas el diputado del MAS, Sergio Choque.



Horas antes, la Alcaldía de La Paz informó que el relleno sanitario de Alpacoma seguirá recibiendo basura por dos meses más ante la falta de consensos para ubicar otro lugar para abrir el nuevo botadero.



Por su parte, La diputada Sonia Brito, lamentó que, por la soberbia del alcalde, La Paz puede afrontar una nueva crisis de la basura, si los comunarios de Achocalla se niegan a mantener abierto el relleno de Alpacoma.



"Con mucha soberbia el alcalde Revilla hizo a un lado la propuesta que realizó el presidente Evo Morales tratando de viabilizar una salida a este problema, pero él quiere hacer un relleno donde no corresponde, donde la gente ya ha manifestado su molestia porque todos sabemos que es una zona donde existen bofedales y ojos de agua", argumentó.



La Alcaldía planteó instalar el nuevo relleno sanitario en Achachicala Alto Patapampa, una zona próxima a represas que abastecen de agua potable a la ciudad.



Brito agregó que hasta la fecha la Alcaldía no dio una respuesta seria al problema de la basura, solamente soluciones improvisadas.



"El alcalde tiene que dar respuestas técnicas más que políticas. Son temas que se supone que deberían contar con estudios y una propuesta lista para que salgamos de este conflicto, es competencia municipal", refrendo.