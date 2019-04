Actor mexicano confirma que tuvo amorío con hijas de Silvia Pinal







08/04/2019 - 17:26:12

Perú21.- Transcurría la década de los ochenta, y la prensa de espectáculos mexicana hacía eco de una oscura historia en torno a la hija fallecida de Silvia Pinal, Viridiana Alatriste, y otra de sus hijas, Sylvia Pasquel. Según los periodistas, ambas habían sostenido una relación sentimental con el actor Jaime Garza.



El romance que las hijas de Silvia Pinal tuvieron con el actor se dio en tiempos distintos. Rumores de la época apuntaron a que el actor primero estuvo con Sylvia Pasquel y luego con Viridiana Alatriste.



Sin embargo, este episodio volvió hoy a la prensa de ese país tras las revelaciones que hizo el propio Jaime Garza sobre el vínculo que lo unió a Sylvia Pasquel.



"En un momento que estábamos solos hicimos una relación muy afectuosa, muy amistosa... En algún momento dado, sí hubo un contacto íntimo cercano, pero nunca con visión de formar una pareja”, señaló Garza a "Intrusos" de Televisa.





Años después empezó su romance con Viridiana Alatriste, a quien, incluso, considera gran amor.



"Ojala estuviera. Desería verla feliz, realizada, viviendo pues lo que le tocaba vivir", afirmó el reconocido actor de exitosas producciones como Simplemente María.



Sobre el enredo amoroso entre sus hijas y el actor, Pinal también se pronunció y señaló no haberse olvidado. "Sí, ¿cómo no? (lo voy a recordar). Me acuerdo ahorita más", dijo al programa "Suelta la sopa".





Viridiana Alatriste murió en 1982 cuando solo tenía 19 años debido a un accidente automovilístico luego de haber participado en una fiesta que organizó su único amor, Jaime Garza.



No es la primera vez en la familia de Sylvia Pasquel se habla de relaciones con un mismo hombre. Recordemos que la propia actriz acusó a su hija, Sylvia Pasquel, de haberle robado el amor del actor Fernando Frade.