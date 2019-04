La actriz de Smallville Allison Mack se declaró culpable por el caso de la secta sexual







08/04/2019 - 17:06:19

Infobae.- La actriz de la serie de televisión "Smallville" Allison Mack se declaró este lunes culpable de crimen organizado en el caso de la secta Nxivm, cuyos dirigentes están acusados de tráfico sexual.



Según informaron varios medios locales, Mack admitió la culpabilidad de dos cargos de crimen organizado y de conspiración para crimen organizado, pero aún tienen pendientes otros relacionados con tráfico sexual, usurpación de identidad y blanqueo de dinero.



"He llegado a la conclusión de que debo asumir toda la responsabilidad sobre mi conducta y es por eso que me declaro culpable hoy", dijo la actriz, citada por el medio Hollywoodlife.





Mack también pidió perdón a su familia y a todas aquellas personas que hirió por su "adherencia equivocada a las enseñanzas de Keith Reniere", líder de la secta.



Según la fiscalía, la actriz de "Smallville", serie que narraba la vida de un Superman adolescente, recibió beneficios financieros entre otros del dirigente de la secta a cambio de reclutar esclavas sexuales para él.



El pasado 13 de marzo, la presidenta de Nxivm, Nancy Salzman, también se declaró culpable de conspiración para crimen organizado, de conspiración para el robo de identidad y de alteración de documentación en un caso civil contra la organización.



La Fiscalía pidió entre 33 y 41 meses de prisión al juez para Nancy Salzman.



Según la acusación, Nxivm forma parte de un entramado piramidal formado por varias entidades y creado y dirigido por el principal acusado, Keith Raniere, que se rodeó de un pequeño círculo de personas de su confianza entre las que se encontraban Mack y Salzman.



Entre los crímenes de los que se les acusan están "robo de identidad, extorsión, trabajos forzados, tráfico sexual, lavado de dinero, fraude y obstrucción a la justicia".



Raniere exigía a su círculo cercano una lealtad absoluta.

Otros acusados son Clare Bronfman -una de las herederas del conglomerado de licores antes conocido como Seagram"s-, Kathy Russel, que actuaba de contable, y la hija de Salzman, Lauren Salzman.



Raniere, de 57 años, llevaba dos décadas impulsando supuestos programas de auto ayuda bajo la empresa paraguas Nxivm, de la que era fundador y que abarcaba centros operativos en Estados Unidos, México, Canadá y varios países de Sudamérica.



Según la fiscalía, Nxivm, establecida en el norte del estado de Nueva York, seguía un esquema de estafa piramidal en el que se obligaba a los asistentes a tomar clases adicionales a mayor precio y a traer a otras personas para "ascender" de rango y obtener privilegios.



Raniere fue arrestado el 27 de marzo en una lujosa villa de México, en donde huyó el año pasado después de que el New York Times revelara las historias de mujeres que habían logrado dejar el grupo, que se calcula alcanzó a unas 16.000 personas.





El mismo día de su detención, Raniere fue traslado a Texas desde México y fue presentado ante un tribunal de Nueva York el pasado 13 de abril.



En el año 2015, Raniere formó una sociedad secreta dentro de Nxivm llamada DOS, acrónimo en latín para "Amo de las compañeras obedientes" o "El voto", donde era el único hombre y el líder, mientras que Mack era "una de las mujeres en el primer nivel de la pirámide, inmediatamente después" de él.



DOS operaba con los rangos de "maestros" y "esclavas", y se esperaba de estas últimas que reclutaran a otras nuevas, que estarían por debajo y de las que se podrían aprovechar el resto de superiores en la pirámide, encabezada por el fundador.