Durán: No hay que tener miedo a la deuda si es para generar mayor capacidad productiva





08/04/2019 - 16:41:49

La Paz, (ABI).- El viceministro de Presupuesto, Jaime Durán, dijo el lunes que no hay que tener ningún miedo a la deuda, siempre y cuando sea para generar mayor capacidad productiva en el país.



"No hay que tenerle ningún miedo a la deuda, en tanto y en cuanto vaya la generación de mayor capacidad productiva", indicó en entrevista con Fides Tv.



Durán aseguró que Bolivia tiene un superávit corriente en sus cuentas fiscales, pero lo que se quiere es ampliar la capacidad productiva para generar mayores ingresos y ampliar el crecimiento económico.



La autoridad explicó que contraer una deuda es como cuando una familia adquiere un crédito para comprar una casa, porque, a pesar de que termina de pagarla en 20 años, aproximadamente, durante ese tiempo ya disfruta de la vivienda propia.



Aseguró que el Gobierno nacional emprende un "agresivo" programa de inversión para acentuar la productividad del país y, por eso, las deudas que contrae permitirán una mayor expansión económica y pagar sin problemas esas obligaciones.