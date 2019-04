Emilia Clarke de Game of Thrones mostró imágenes íntimas de su tratamiento luego de sufrir un aneurisma cerebral





Infobae.- Emilia Clarke de “Game of Thrones” mostró imágenes de cuando estuvo internada y al borde de la muerte por una aneurisma cerebral

A fines de marzo, a través de una sincera columna en The New Yorker, la actriz Emilia Clarke relató que sufrió dos aneurismas en pleno despegue de su carrera en Hollywood. "En mis peores momentos llegué a pedir a los médicos que me dejaran morir".



La estrella que da vida a Daenerys Targaryen en la exitosa serie de HBO estuvo a punto de morir tras la primera temporada de Game of Thrones en 2011 luego de sufrir dos aneurismas. En un artículo en primera persona para el citado medio, Clarke, de 32 años, decidió hacer público uno de los episodios más difíciles de su vida.



"Nunca he contado esta historia públicamente, pero ahora es el momento", decía al comienzo de su desgarrador testimonio: "Justo cuando todos los sueños de mi infancia parecían haberse hecho realidad, casi perdí mi mente y luego mi vida".



Ahora, en una entrevista para CBS, la intérprete inglesa detalló el horror que vivió durante aquellos meses, y mostró algunas imágenes de ese momento.



En las fotos que difundió se la puede ver en bata, internada, y con heridas quirúrgicas. "La primera vez fue difícil, y la segunda me resultó mucho más difícil ser optimista", repasó.





Cuando Clarke fue internada y operada por estas aneurismas tenía apenas 24 años, ocurrió en el 2011 y recién había finalizado el rodaje de la primera temporada de Game of Thrones, que el próximo fin de semana llegará a su fin cuando se estrene la última temporada.



Durante la entrevista, también admitió que no fue nada fácil para ella volver al set del show después de la hemorragia cerebral, pero que luego se convirtió en su salvación.