La India regresa este 2019 con nuevo álbum con tangos, boleros y mariachis







08/04/2019 - 16:19:26

Perú21.- Vuelve a escena. La cantante puertorriqueña Linda Bell Viera, conocida en el mundo de la salsa como La India, viene trabajando en un nuevo álbum que lanzará este año.





Ahora La India tiene un nuevo reto para este 2019, grabar un disco que incluya tres géneros que le apasionan: tango, boleros y mariachi, y se encuentra trabajando con el cantante de tango Luis Prado para grabar clásicos de ese género.



“Es un lado que la gente no ha oído de mí, y no quiero quedarme sin grabar algo así de interesante. Claro que me encanta la salsa y volveré a grabar con Sergio George, el responsable de muchos de mis éxitos”, compartió.



También, la reconocida cantante, quiere grabar con mariachis algunos de los temas de Juan Gabriel, haciéndose acompañar del conjunto de músicos que acompañó al "Divo de Juárez".



Con más de 30 años de trayectoria musical, la cantante boricua señala que “lo complicado no es llegar, sino mantenerse. Con los años están los discos, la trayectoria, las experiencias, los conciertos, los fanáticos, los ‘haters’, que también ayudan, y los que me contradicen. De ellos aprendo más porque me retan”, destacó la Princesa de la Salsa.