North West se convierte en protagonista del "sunday service" de su papá





08/04/2019 - 16:15:18

Quien.- Los servicios religiosos que Kanye West viene organizando cada domingo desde hace meses están dando mucho que hablar tanto por el secretismo que los rodea como por la fascinación que genera la idea de ver al rapero reconvertido en predicador, aunque su esposa Kim Kardashian se encargaba de descartar esa posibilidad hace unos días aclarando que esas citas son una "experiencia sanadora" en las que hay mucha música pero ningún sermón.





Ha sido la propia celebridad quien ha tratado de aclarar parte del misterio acerca de esas celebraciones compartiendo breves vídeos a través de sus redes sociales, gracias a los cuales ha trascendido por ejemplo que las reuniones cuentan con un código de vestimenta o que su marido no está reparando en gastos al haber contratado a su propio coro de góspel para que le acompañe.



En las nuevas publicaciones que Kim subió ayer a su cuenta de Instagram quedaba claro que su hija mayor North se había convertido en la protagonista absoluta del evento mientras demostraba que ha heredado el talento musical de su padre interpretando una versión del tema de Stevie Wonder As. "Mírala bailando en primera fila", aseguraba su madre al mismo tiempo que grababa el gran momento de su pequeña, del que Kanye tampoco perdía detalle sentado justo detrás de ella y dando palmas.





No cabe ninguna duda de que North West es la gran estrella de la nueva generación de miembros del clan Kardashian-Jenner que ha acaparado titulares desde la cuna, pero parece que podría ser también la primera en conseguir salir de la categoría de "famosos por el mero hecho de serlo" gracias a una carrera más tradicional que, en su caso, bien podría consistir en seguir los pasos del rapero.