Anahí dedica romántica felicitación de cumpleaños a su esposo





08/04/2019 - 16:13:36

Quien.- Manuel Velasco, ex gobernador del estado de Chiapas, cumplió 39 de vida este 7 de abril y por supuesto, la primera en felicitarlo fue su esposa, Anahí.



La cantante y actriz recurrió a sus redes sociales para publicar esta imagen en la que aparece junto con su esposo y su pequeño hijo Manuelito, misma que acompañó con un romántico y emotivo mensaje de cumpleaños.



"El mejor PAPÁ, esposo, hijo, hermano, tío, amigo y ser humano. ¡FELIZ CUMPLEAÑOS! Mi amor, que Dios te bendiga y que nos permita celebrar muchos años más. Te mereces solo felicidad en esta vida. TE AMOOOOOOOO", escribió Anahi en Instagram.









“El mejor PAPÁ, esposo, hijo, hermano, tío, amigo y ser humano. ¡FELIZ CUMPLEAÑOS! Mi amor, que Dios te bendiga y que nos permita celebrar muchos años más. Te mereces solo felicidad en esta vida. TE AMOOOOOOOO”, escribió Anahi, quien hace muchos meses no compartía una imagen en la que apareciera su marido.





La última data del 7 de diciembre, día en la que terminó la gubernatura de Manuel, cargo que ocupaba desde 2012. Ese día no pasó desapercibido para la ex RBD, quien le escribió:



"Me llena de orgullo haber estado contigo en cada uno de estos maravillosos momentos que son inolvidables... juntos siempre. Te amo", escribió Anahí en Instagram el 16 de septiembre de 2018.







“¡Eres el mejor del mundo! ¡Te amamos! Ha sido un honor acompañarte y así será toda la vida”, aseguró Anahí. Algo similar ocurrió el 15 de septiembre de 2018, el último de Manuel como gobernador de Chiapas. “Me llena de orgullo haber estado contigo en cada uno de estos maravillosos momentos que son inolvidables... juntos siempre. Te amo”.



Este es un mes muy especial para la familia Velasco-Puente, pues además del cumpleaños de Manuel, este 25 de abril la pareja celebrará su cuarto aniversario de bodas, así que pronto esperamos una publicación más.







La actriz y el político se casaron por la iglesia en Chiapas en una ceremonia sencilla, además no tuvieron fiesta ni luna de miel.

