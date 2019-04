El cuarto baby shower de Kim Kardashian estará inspirado ¿en la marihuana?







08/04/2019 - 16:06:31

Quien.- A pocas semanas de la llegada del cuarto hijo de Kim Kardashian y Kanye West, se saben algunos detalles sobre el nuevo integrante de la familia, como que es un varón y probablemente se llame Robert , en honor al padre de las Kardashian, según reveló la misma socialité durante una entrevista en el programa Jimmy Kimmel Live.



Sin embargo, nuevos detalles sobre la llegada del bebé siguen saliendo a la luz, recientemente, la también empresaria de 38 años reveló a E! News que le gustaría tener un baby shower donde el cannabis sea el protagonista.





"Como me estoy volviendo loca, solo quiero un baby shower con temática CBD. Sólo quiero masajes, quiero hacer una ceremonia de té con cristales y vamos a tomar una copa en este baby shower, no estamos embarazadas".



CBD es la abreviatura de cannabidiol, el compuesto químico de la marihuana, es conocido por promover la relajación y se utiliza en una gama de productos de salud y belleza.



Kim y Kanye anunciaron la noticia sobre el cuarto integrante de su familia en enero pasado. Además, son padres de North Saint y Chicago.



Aunque al principio parecía que la decisión de alquilar un vientre se debía a un capricho de Kim para no perder su figura , según la misma empresaria los médicos le señalaron que un tercer embarazo era riesgoso para su salud debido a que padeció preeclampsia en los dos anteriores. Sin embargo, Kim no desistió de ser madre por tercera vez y optó por una madre sustituta, como en este caso.

Por ahora, se tendrá que esperar un mes más para conocer todos los detalles sobre el nuevo integrante de la familia West Kardashian.