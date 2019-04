¿Terminaron Karla Laveaga y Alejandro Fernández por su adicción al alcohol?







Quien.- Después de varios meses de no saber nada de esta pareja, hoy aparecieron dos fotografías de Karla Laveaga en el Instagram del cantante, sin embargo, fueron eliminadas poco después. ¿Qué ocurre?

Al parecer, la pareja ha puesto fin a su relación. (Instagram)





Luego de que Karla Laveaga diera de baja su cuenta de Instagram, misma en la que publicaba fotografías junto a Alejandro Fernández, las especulaciones sobre una nueva ruptura cobraron aún más fuerza cuando el cantante fue captado en un conocido antro junto a un grupo de amigos en tremenda fiesta , mientras que la gran ausente fue Laveaga.





Desde 2012, Alejandro Fernández y Karla Laveaga de entonces 20 años mantienen una relación sentimental intermitente, se han separado en diferentes ocasiones y por periodos de casi un año.



En 2017, se rumoró que la tapatía de 27 años accedió a retomar su romance con "El Potrillo" una vez más con la condición de que el cantante, de 47 años, deje de beber.





En repetidas ocasiones, Alejandro Fernández se ha visto rodeado en polémicas debido a su comportamiento y a su adición al alcohol, el incidente más reciente fue durante una presentación en el Palenque de la Feria de León , show en el que protagonizó un bochornoso momento, pues en un video publicado por una fan que asistió al concierto, se puede apreciar a "El Potrillo" cantando "Mi gusto es", acto seguido, el cantante intenta sentarse en un banco, pero el aparente estado de ebriedad le jugó una mala pasada y el cantante terminó en el suelo.



Incluso, celebridades cercanas al cantante han revelado que Fernández tiene problemas con su forma de beber, tal como Julio César Chávez , quien recientemente declaró que el cantante podría internarse para rehabilitarse en una de sus clínicas.



“Alejandro Fernández es muy amigo mío y Don Vicente, ni se diga. Ya hay pláticas, pero ahorita no puedo meterme en la vida de ellos. Si me piden ayuda yo voy a ayudar a cualquiera”, dijo el ex boxeador.