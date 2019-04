Jubileo observa incumplimiento del Gobierno al Plan de Hidrocarburos que preveía 73.8 MMmcd al 2019







08/04/2019 - 12:29:45

El Día.- El Gobierno incumple su propio Plan Nacional de Desarrollo Integral de Hidrocarburos 2016-2020, en el cual preveía una producción para el 2019 de 73.8 millones de metros cúbicos diarios (MMmcd), afirmó el analista especializado en temas energéticos de Fundación Jubileo, Raúl Velásquez.



"Cuando ve la producción de enero se ve que apenas es de 46 MMmcd; Bolivia está teniendo muy mala capacidad de planificar el sector. Los resultados reales están muy lejanos de lo planificado, y se da en un contexto con autoridades anunciando un mar de gas, anunciando intenciones de compra de un país y otro, pero son cosas que no se traducen en contratos firmados o incrementos concretos de producción y/o de reservas", manifestó.



Con el transcurso del tiempo y el comportamiento del campo San Alberto dijo que en la actual gestión del ministro del sector, Luis Sánchez se elaboró el Plan Nacional de Desarrollo Integral del sector Hidrocarburos 2016-2020, que estableció una proyección de producción para este año de 73.8 MMmcd.



"Estos 46 Mmmcd de producción diaria implica 36% menos que el plan 2016-2020. Por eso cuestionamos para qué entrar a Tariquía, que es una reserva natural para buscar gas si estamos renegociando una adenda hacia la baja con Argentina, con Brasil tenemos condiciones inciertas y nos nuevos mercados solo son enunciados", apuntó el experto.



En ese marco dijo que no es secreto la brusca caída del campo San Alberto, de 11 MMmcd a 3.5 MMmcd, sino que a eso se suma la declinación de Sábalo de 18 MMmcd a 11 MMmcd, "y eso podría ser la respuesta de la desesperación de encontrar explorar en otras áreas. La declinación de los campos es más preocupante de lo que se preveía, son errores en la gestión que van pasando factura", aseveró.



Ante la multa impuesta por Petrobras a YPFB de $us 133,6 millones, por incumplimiento en el envío de volúmenes comprometidos durante nueve meses del año pasado, Velásquez lanzó el cuestionamiento: "¿por qué se da ese lujo de incumplir YPFB?, porque no hay la producción que debería existir; de acuerdo a la Estrategia Boliviana de Hidrocarburos que planteó en su momento Carlos Villegas, Bolivia debería estar produciendo 83 MMmcd el 2019".



Velásquez señaló que desde la Ley de Hidrocarburos de 2005 se priorizó una mayor captura de renta, pero se descuidó la generación e incentivos que den sostenibilidad al sector hidrocarburos a largo plazo.



"Actualmente más 75% de la producción de líquidos proviene del condensado, un porcentaje menor es el petróleo, nuestros campos son más gasíferos que petrolíferos, no hay suficiente exploración porque no hay incentivos suficientes para hacerlo y porque el precio de la venta del barril de petróleo en el mercado interno está congelado en 31 dólares el barril desde el 2004", explicó.



También consideró que Bolivia pretende ingresar con 16 años de rezago a la exportación del Gas Natural Licuado (GNL). "Los proyectos son tan mal elaborados que cuando a tenemos a varios competidores como Canadá, EEUU, Trinidad y Tobago, y otros, recién queremos entrar al mercado del GNL con una desventaja tan fuerte como es el no tener costa", sostuvo.



Por su parte, desde YPFB se destacó la semana pasada que Incahuasi 5 se convierte en el pozo con mayor producción de gas y mayor drenaje de reservas de la historia del departamento de Santa Cruz.



Fue el presidente Evo Morales quien anunció que la extensión del reservorio Huamampampa I al sur de la estructura y el descubrimiento del reservorio hidrocarburífero Huamampampa II, ambos aportaran con 0.4 TCF de nuevas reservas de gas.



El campo Incahuasi fue explorado y descubierto en la gestión del expresidente Jorge Tuto Quiroga (2001-2002) y explotado en el Gobierno del MAS.