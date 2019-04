Choferes firman pacto de lealtad ante lío de corrupción por traspasos de Vías Bolivia







08/04/2019 - 12:28:45

Página Siete.- La Federación Andina de Choferes 1 de Mayo de El Alto firmó un acuerdo interinstitucional con sindicatos de esa ciudad, donde se comprometen a un “pacto de lealtad”, para hacer frente al escándalo de corrupción que golpea a este sector, tras conocerse que al menos 12 millones de bolivianos provenientes de las transferencias de Vías Bolivia, por retención de peajes, terminó en cuentas bancarias personales de dirigentes y fue supuestamente dilapidado.



En esta ocasión, el “pacto de lealtad” fue firmado entre la Federación Andina de Choferes 1 de Mayo de El Alto y el sindicato Sagrado Corazón de Jesús, el 25 de marzo de este año, y compromete la entrega 85.500 bolivianos provenientes del cobro de los 0,20 centavos de la retención que hace Vías Bolivia.



Para el diputado Rafael Quispe, muchos sindicatos no protestan por el despilfarro realizado por la dirigencia de los choferes porque recibieron dinero, y solo unos pocos son los que se movilizan.



“Vías Bolivia (antes Tollsa) hace acuerdo con la Federación Departamental 1 de Mayo, éste le da dinero a la Federación Andina de la ciudad de El Alto (el 40% del monto), y esta Andina reparte a algunos sindicatos que hacen la ruta El Alto-La Paz y La Paz-El Alto; esta es la razón por la que muchos sindicatos no se mueven, sino se mueven los sindicatos que no recibieron la plata”, apuntó.



Sin embargo, Quispe remarcó que el tema de fondo es que el dinero recaudado que debería ir a un fondo pro salud de los choferes, “se lo ha farreado la cúpula dirigencial, y las bases no se beneficiaron en nada, eso está confirmado, por eso hay delito”.



En febrero, el diputado Wilson Santamaría denunció que Vías Bolivia realizó depósitos millonarios a cuentas particulares de dirigentes de los choferes de La Paz, provenientes de un aporte “voluntario” para un presunto fondo pro salud de los transportistas.



El acuerdo entre la Federación Departamental de Choferes 1º de Mayo y Vías Bolivia está vigente desde agosto de 2008, y durante ese tiempo las transferencias ascendieron a casi 12 millones de bolivianos, sin que hasta el momento se haya rendido cuentas al respecto.