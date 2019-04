Capriles sobre el diálogo: No está planteado darnos con la misma piedra





08/04/2019 - 11:36:42

El Nacional.- Henrique Capriles Radonski, ex gobernador de Miranda, se refirió al diálogo que mencionó Nicolás Maduro y para el que pidió el apoyo de México y Uruguay.



"No existe la posibilidad de perder el tiempo en palabrerías. No está planteado darnos con la misma piedra, eso lo tienen claro", dijo Capriles en Circuito Éxitos.



El ex gobernador aseguró que la comunidad internacional y los venezolanos son conscientes de "la falsedad de los llamados a diálogos".



"Si Maduro tuviera sentido de trascendencia, de fuerza política, se iría; porque así son estos procesos, y la historia está llena de ejemplos de cuando una fuerza política agotada se aparta", resaltó.



Asimismo, reiteró su apoyo a Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, y la ruta planteada por la Asamblea Nacional.