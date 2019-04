Cruz Roja incluye asistencia para migrantes de paso y permanentes en Colombia







08/04/2019 - 09:29:26

VOA.- La Cruz Roja Internacional cuenta con distintas estrategias de ayuda y diferentes programas para migrantes en Bogotá y el departamento de Cundinamarca, en Colombia, entre ellos venezolanos, la cual incluye asistencia de paso y para la permanencia, con estrategias contra la xenofobia así como trabajo con la población más vulnerable.



Fabián Cárdenas Vega, coordinador de flujos migratorios y movilidad humana de la Cruz Roja de la seccional Bogotá y Cundinamarca, explicó a la Voz de América que están observando este fenómeno migratorio desde el 2012 y que ya solo en Bogotá hay unos 220.000 migrantes.



“Encuentran que Bogotá es un espacio donde pueden tener oportunidades de trabajo, oportunidades laborales, oportunidad de vivienda. Creen que es un espacio donde de alguna forma van a garantizar un sistema de vida nuevo”, afirma Cárdenas.



Con respecto a la atención de movilidad humana, parte de la estrategia de la organización es no hablar solo de migrantes si no de “flujo mixto migratorio”, tomando en cuenta las características y el contexto de la situación.



En su seccional, Cárdenas detalló que trabajan con la población caminante o población en tránsito a través de una unidad móvil que los apoya en la carretera con asistencia psicosocial, contacto con familiares, y con kits de caminantes, entre otras cosas.



Cuando los ven muy vulnerables, agrega, son trasladados al albergue de la seccional, donde se pueden quedar de unos 3 a 5 días y son guiados para que puedan continuar su viaje.



Para los migrantes que decidieron quedarse, la Cruz Roja busca ayudarlos con el tema laboral y de formación para que puedan tener medios que le permitan insertarse en la economía y la sociedad.



“No es fácil porque tenemos que luchar con muchos factores, como lo es la xenofobia, como es la limitación de las empresas al querer contratarlo, como es la falta de documentación. Son muchos factores que tenemos que sortear y que como la Cruz Roja lo venimos haciendo desde el año pasado con migrantes y desde 2012 con población desplazada por violencia”, agrega.



Para combatir el tema de la discriminación, indica que la Cruz Roja atiende a quién lo necesite, no solo a los venezolanos. “La migración es un fenómeno a nivel mundial que marca a todas las sociedades. No es un tema exclusivo de América Latina”.



Expone que la organización también se esfuerzas para generar espacios de debates y conversación entre los desplazados y migrantes con las comunidades donde los reciben para apelar a la conciencia y la empatía. Además de crear espacios seguros para cada uno de los grupos.



Afirma que sí han visto un incremento en el flujo migratorio después del cierre de frontera colombo-venezolana. Mientras que por una de las entradas de Bogotá atendían en carretera a unas 25 o 30 personas, ahora son unas 60 o 70 personas.