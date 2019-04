The Strongest está de aniversario: 111 años de garra atigrada





08/04/2019 - 08:05:22

La Razón.- Hace 111 años se fundaba el club The Strongest, una de las instituciones más antiguas y de mayor arraigo popular en el fútbol boliviano, caracterizado por su garra que a lo largo de los años ha sido su emblema, así como sus colores amarillo y negro, que lo identifican como el “Tigre”, seudónimo con el que se le conoce hace varias décadas.



Se fundó un 8 de abril de 1908 por un grupo de jóvenes paceños con el nombre de Strong Foot Ball Club, que en castellano quiere decir Club de Fútbol Fuerte, que posteriormente fue modificado añadiéndole el artículo The y el sufijo est, el más fuerte.



Treinta y cinco títulos ha conseguido en su historial y sus trofeos lucen sus galas en sus vitrinas, según datos del historiador y expresidente boliviano Carlos Mesa.



Ha cosechado 12 títulos en la Liga del Fútbol Profesional Boliviano (LFPB) en 1977, 1986, 1989, 1993, 2003 (Apertura y clausura), 2004, 2011 (Apertura), 2012 (clausura), 2012 (Apertura), 2013 (Apertura) y 2016 (Clausura).



En la era del amateurismo paceño ganó 14 coronas en 1914 (Copa Máx de la Vega), 1914 (Copa bautista Saavedra) 1916 (Buque Quinteros), 1917, 1922, 1923, 1924, 1925, 1930, 1935, 1938, 1943, 1945 y 1946.



En el fútbol profesional paceño logró seis estrellas en 1952, 1963, 1964, 1970, 1971 y 1974.



También espigó dos campeonatos en el profesionalismo nacional en 1964 y 1974. Y la Copa República de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF).



Es uno de los clubes bolivianos con más presencias en torneos internacionales de Conmebol. Estuvo en 24 ediciones de la Copa Libertadores (incluyendo la de este año), cuatro Sudamericanas, dos en la Copa Conmebol y dos en la Copa Merconorte; estas dos últimas desaparecidas.



Los festejos este año



La dirigencia aurinegra anunció en las últimas semanas que las celebraciones para esta gestión serán austeras. El directivo René Villegas informó que este 8 de abril se celebrará una Misa de Acción de Gracias en la Catedral Metropolitana, habrá una ofrenda floral a los pies de Pedro Domingo Murillo, un encuentro de dirigentes en la sede del club y el domingo 14 se realizará un desfile en su Complejo de Achumani con la participación de los niños de las escuelas de fútbol.



Viloco, una tragedia de la que supo levantarse



Uno de los episodios más tristes en la vida del Tigre ocurrió un 26 de septiembre de 1969, en esa fecha perdió a toda su plantilla en un accidente aéreo en la región denominada Viloco en los Andes. De la adversidad resurgió y logró reposicionarse a nivel nacional y después en al ámbito internacional gracias a la unión de la familia estronguista y con el apoyo de instituciones bolivianas y del extranjero.



Las estrellas en el firmamento ‘aurinegro’



Por sus filas han pasado grandes estrellas que han dejado huella en la institución a lo largo de los años. Figuras como el argentino Jorge Lattini (década de los 70), Ovidio Messa (años 80), Ramiro Castillo (80 y 90), Ricardo Fontana (70 y 80), Sergio Luna (89 y 90), Óscar Sánchez (90 y 2000) y en el último tiempo Pablo Escobar y Alejandro Chumacero hicieron vibrar a los hinchas de diversas generaciones.