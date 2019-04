Gobierno: Deuda externa se duplica y el ingreso de los bolivianos se cuadruplica







07/04/2019 - 19:08:38

La Paz, (ABI).- El ministro de Economía, Luis Arce, destacó el domingo el manejo responsable de la deuda externa del país, recursos que se destinan a proyectos de inversión que ayudan a diversificar el sector productivo, pues señaló que mientras la deuda se duplica, el ingreso de los bolivianos se cuadruplica.



"Lo que no dice la oposición es que la deuda se ha duplicado, pero el ingreso de los bolivianos se ha cuadruplicado, se ha multiplicado por cuatro veces", dijo en entrevista con medios estatales y recogida por un boletín de prensa.



Explicó que la deuda externa per cápita (por persona) subió de 536 dólares en 2005 a 900 dólares en 2018, el PIB per cápita se incrementó en más de tres veces, pasando de 1.037 dólares en 2005 a 3.616 dólares en 2018.



El ministro señaló que para tener una deuda "controlada", como máximo se podría mantener por debajo de 50% respecto al Producto Interno Bruto (PIB).



A febrero de 2019, agregó que la deuda externa respecto al PIB representa el 23,3%.



"Vamos a endeudarnos lo estrictamente necesario para generar el crecimiento económico que necesitamos, no vamos a sobrepasar la capacidad de pago que tenga el país como lo hicieron los gobiernos del pasado", señaló.



Arce afirmó que, sumando la deuda interna y la externa, la deuda total de Bolivia llega al 33% respecto al PIB.



"Aun así estamos muy por debajo del umbral que recomiendan los organismos internacionales", enfatizó.