¿Wolverine aparecerá en Avengers: Endgame? Periodista tuitea inesperada noticia para los fans







07/04/2019 - 12:05:47

Perú21.- ¡Completamente impactados! A menos de 20 días del estreno de " Avengers: Endgame", los hermanos Russo proyectaron 10 minutos de la esperada película de Marvel para un grupo de periodistas; sin embargo, pidieron que no revelen nada de lo que vieron.





Este adelanto se realizó en The Walt Disney Studios en California y los directores de la cinta exigieron estricta reserva a los periodistas, pero sí podían publicar sus impresiones sobre lo que vieron.



Una de las primeras personas en publicar su opinión sobre esta proyección especial fue la periodista peruana-mexicana Yolanda Machado. "Ahora he revisado las imágenes de "Avengers: Endgame" y todo lo que puedo decir es que no estás preparado para lo que viene. ¡El juego final será loco!", escribió.



¿Wolverine a la vista?



Quien también se pronunció a través de Twitter fue Dan Casey, editor del portal Nerdist, y quien también se animó a bromear con lo que vio en la proyección.



"¡Guauu! Los Hermanos Russo solo nos mostraron 10 minutos de imágenes de "Avengers: Endgame", y se ve increíble. No puedo decir mucho, pero definitivamente fueron los últimos 10 minutos de la película e involucra a Thanos, Cap, Tony y Wolverine (!) Haciendo un número de baile coreografiado. De todos modos, cosas geniales", escribió Dan Casey.



Además, Jessica McDonald, bloguera de Disney, relveló que está "temblando" por las imágenes que vio de "Avengers: Endgame". "Todavía pensando en las imágenes que vi esta noche de "Avengers: Endgame". Fueron solo unos 10 minutos pero estoy temblando", publicó en Twitter.