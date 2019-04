Con divertido pastel, Karla Souza celebra el cumpleaños de su hija







07/04/2019 - 11:55:00

Quien.- A pesar que de Karla Souza es muy discreta con su vida privada, sobre todo desde que debutó como mamá el año pasado, la actriz no podía pasar desapercibida esta fecha tan importante para su familia y compartió un fragmento de la celebración de cumpleaños de su hija Gianna .



En su cuenta de Instagram, Karla compartió una foto en la que aparece hincada junto a la cumpleañera quien se ve usando un tradicional gorrito no quita la mirada del divertido pastel de cumpleaños en forma de aguacate. Junto a la tierna imagen, la actriz compartió un emotivo mensaje para su primogénita.





“Gianna, además de limpiarte la popó todos y cada uno de estos 365 días, he podido descubrir un lado de la vida que no conocía. El milagro de poder vivir la experiencia de sentirte y verte nacer, de verte crecer, aprender a gatear, aprender a caminar, a reír, a mandar besitos, a aplaudir cuando pasa un avión o un pájaro en el cielo, a ser tú y 100% tú.



Verme en ti es lo que me asustó mucho en un principio pero me ha mostrado poco a poco que tengo otra oportunidad para quererme más a mí misma, para perdonarme mis tropiezos y tener aún más compasión conmigo misma. Buscando ser mejor como persona para entonces poder ser mejor mamá para ti.



Gracias por ser tu propia persona y por enseñarme a ser más auténtica día con día. Dios, gracias por darme la oportunidad de ser la mamá de esta niña feroz y apasionada que me acerca más a ti y al propósito que tienes para mí. ¡Feliz cumpleaños pulga!”, escribió la actriz.



Aunque Karla y su esposo, Marshall Trenkmann han preferido mantener la identidad de su bebé en privado, la actriz cada vez más seguido deja ver el crecimiento de Gianna en sus redes sociales. De hecho, desde que estaba embarazada y dio a luz mantuvo un perfil muy discreto en cuanto a este tema. La última foto que publicó de su hija fue el Día de la primavera.