Revelan que Pablo Lyle comparecerá ante un juez este lunes







07/04/2019 - 11:53:21

Quien.- De acuerdo con el programa de televisión Despierta América, el actor se reunirá con un juez para comparecer ante un juez tras los hechos ocurridos el pasado 31 de marzo y que derivarían en la muerte del hombre de origen cubano.





Según el expediente que se encuentra disponible en línea, la defensa de Pablo presentó ante la juez Lisa Walsh un documento donde el actor se declara no culpable. Sin embargo, todavía no se ha determinado su situación legal que podría declararlo o no culpable del fallecimiento de Juan Ricardo .



Siguiendo la línea del caso, hace unos días en entrevista para Univisión, el hijo del hombre de origen cubano hablo de la situación por la que estaba pasando la familia y reveló cómo era su padre y lo que pensaba respecto al aparente ataque que sufrió a manos de Lyle.



“Mi papá era una buena persona, buen padre, buen hijo. No se merecía esto. Tenía problemas y una operación en la rodilla y casi no podía caminar, fue muy duro. Pablo Lyle no tenía por qué haberle hecho eso”



Juan Ricardo perdió la vida luego de permanecer cuatro días en coma en el hospital Jackson Memorial, tras sufrir un derrame cerebral tras el altercado. Mientras continúan las investigaciones, la agencia de representación de Pablo indicó que por esa razón no podrán emitir ninguna declaración, además de pedir respeto para él y para su familia.



Antes de que la situación diera este giro, Pablo fue arrestado el 31 de marzo en el aeropuerto donde al parecer intentaba huir de la situación que momentos antes había protagonizado. En ese momento, el actor tuvo que pagar una fianza de 5 mil dólares pero Lyle tuvo que regresar a Miami tras la muerte de este hombre.