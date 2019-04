Estuve muerta 20 minutos: los tres peores años en la vida de Laura Bozzo, entre traiciones y mentiras







Infobae.- La luz que inunda el departamento de Laura Bozzo en la capital mexicana contrasta con la oscuridad que la presentadora peruana ha vivido en los últimos tres años. Problemas económicos, de salud y traiciones la han golpeado, pero no han acabado con ella. Laura desea volver a la televisión y está segura de que lo conseguirá.



Entre esas seis habitaciones transcurren los días de la presentadora peruana. Desde su sala, entre algunos muebles, fotos familiares y pinturas, es posible apreciar el cercano Bosque de Chapultepec. El ruido de la ciudad no llega hasta aquí.



La estrella de la tv abrió las puertas de su casa en la capital mexicana para platicar en exclusiva con Infobae de las alegrías y sinsabores en su vida, de los éxitos, pero también de las traiciones que la han marcado.



“Me han traicionado parejas, me ha traicionado gente con la que he trabajado, me han traicionado amigos. Por eso ahora vivo sola. Me falta un perro que es más leal que el hombre. Preferiría un perro antes que tener un hombre en mi cama”









Los tres peores años de su vida



La más reciente época en la vida de Laura no ha sido la más fácil. Su programa en Televisa salió del aire, se sometió una operación que salió mal, pues le perforaron el intestino y pasó meses con un hueco en el estómago.



En medio de esos problemas se enteró de la infidelidad de Cristian Zuárez y por malos manejos de contadores y abogados perdió sus casas en Perú y Miami. Por eso, ahora las únicas personas por quienes mete las manos al fuego son sus hijas.



“Estos tres últimos años de mi vida fueron los peores. Los tres años de arresto domiciliario fueron un paraíso comparados con estos tres años. Me hice una operación para sacarme el útero y los ovarios para evitar el cáncer y cortaron el intestino, vino un shock séptico, estuve muerta 20 minutos. Me quedé ocho meses con un hueco en la barriga”



Así se enteró de la infidelidad de Cristian Zuárez



Fue entre ese caos que supo de la infidelidad de quien había sido su pareja durante 16 años. "Me entero que tenía una relación paralela con una argentina en Miami donde yo no podía entrar porque no tenía visa. Hoy vive con esa mujer, y durante varios años estuvo conmigo y con ella a la vez".



— Ese día ¿cómo te enteraste?



. — Me enteré por la prensa. Estaba en mi cama con él y me llamó un periodista de Perú y me dijo ‘Laura, acaban de sacar las fotos de él con una argentina y las declaraciones del hermano de Cristian’, porque fue su hermano, su sangre, el que lo vendió. Él había llevado a su mamá, a su familia a la casa de esta señora en Miami y yo no tenía la menor idea.



— Cortaste el teléfono con el periodista ¿y qué hiciste?



— Agarré el cuchillo de la cocina y le dije "te largas de mi casa en este instante".Obviamente que no lo iba ni a acuchillar. Él me decía "¡Pero cómo vas a creer en esas cosas! ¡Eso es mentira!" Metí algunas cosas a la maleta y me largué a Acapulco a la casa de Jaime Camil. Cristian hizo sus maletas y se fue a Argentina. Hablamos en algunas oportunidades, él me pedía que me olvidara. Pero al final yo tomé una decisión y dije no.





Una traición más



Eso no fue todo. Un asistente que Laura tenía en Miami se robó el dinero de la hipoteca de su casa y perdió más de dos millones de dólares. Lo mismo ocurrió en Perú por sus abogados



"Todo lo que había ganado lo perdí porque el señor Fabián Ruales se había robado todo. A Julio Marrero lo contrato como abogado en Miami para que me defienda, le adelanto dinero, cómplice de la familia Ruales y se queda con todo lo mío".



Precisamente la de Fabián Ruales fue la segunda traición más dolorosa en su vida, porque lo consideraba un hermano. "Está muerto, no tengo nada más que hablar, pero esa es otra de las peores traiciones que yo he tenido en mi vida".



El regreso a la tv



A finales de 2015 el programa de Laura Bozzo en Televisa salió del aire. La empresa aseguró que la medida fue tomada para renovar la emisión y que la presentadora seguía formando parte de la televisora. A más de tres años de distancia aún no hay fecha para su regreso.



— ¿Por qué no estás al aire?



— No lo sé. Si me preguntas exactamente por qué no estoy al aire te digo que no lo sé. Yo tengo la mejor relación con Televisa. Emilio Azcárraga es como mi familia. Así como Telemundo fue mi familia. A todos los ejecutivos los adoro.



Para Bozzo, fue un sueño su llegada a Televisa, porque como "cholita peruana", para ella la empresa era como "Hollywood"



— ¿Y cuando llegaste a Televisa fue ese sueño hacerse realidad o encontraste que era una realidad muy distinta a la que tú habías imaginado?



— Ningún sueño es totalmente real. Yo tuve que salir como animal a luchar porque el equipo que fue conmigo me falló.



— ¿En qué te falló?



— Empezaron a traerme casos falsos. Mucha gente me decía "pero qué mal tratas a tu equipo". ¡No! Para mí es intolerable que me mientan, decirle al público que un caso es real cuando no lo es. Ahí empezaron las fricciones que jamás tuve en Perú. En el programa de Perú había exageraciones, gritos o hasta peleas, pero nunca casos falsos. Aquí hubo miles de casos reales pero se escaparon en algún momento algunos que no eran reales.



– ¿Por qué es necesario que tu programa esté otra vez al aire?



— Definitivamente mi programa para estar nuevamente al aire tiene que tener los cambios que yo le he dado. Tiene que ser un programa de corte periodístico social, que dé voz a los que no tienen voz. Yo hago un mea culpa, creo que sí mi programa tuvo errores. Hubo un descontrol absoluto en el equipo que trabajó conmigo y yo desgraciadamente no podía ser juez y parte.



"Mi vida es la tv"



Para Laura es frustrante no estar al aire, pero aseguró que le quedan muchos años en la televisión porque a ella ya nadie puede llevarle un caso falso, pues gracias a las redes sociales puede tener casos 100% reales.



“Preferiría mil veces estar arrestada y grabando programas que estar así. Mi vida es la televisión. No tengo vida social, no tengo amistades, no tengo nada. Lo único que tengo es mi programa. Es mi marido, es mi hijo. Soy una ninfómana de mi programa. Es lo que me da placer, alegría, lo que me da vida. Mi programa es todo para mí”



En medio de la difícil época por la que pasó, y que aún tiene secuelas en su vida, Laura solo tiene palabras de agradecimiento para el padre de sus hijas – que son su mayor tesoro, y un deseo de que sean felices los otros hombres con los que compartió alguna etapa.



Lo que Laura tiene muy claro es que volverá a la tv.



“Me quedan muchos años en televisión. Yo me voy a morir haciendo televisión”