Amazon prepara auriculares para competir con los AirPods







07/04/2019 - 11:30:45

Infobae.- Amazon.com Inc. está probando una nueva forma de usar su asistente digital Alexa: auriculares inalámbricos similares a los populares AirPods de Apple Inc.



El gigante del comercio electrónico con sede en Seattle está trabajando en la introducción de auriculares de tapón con acceso a Alexa para la segunda mitad de este año, de acuerdo con lo trascendido por personas con conocimiento de los planes.





Los dispositivos tendrán un aspecto similar y funcionarán de forma parecida a los AirPods, pero las personas que trabajan en el producto en Amazon quieren mejorar la calidad del sonido, expresaron. Al igual que los AirPods, los audífonos de Amazon están diseñados para introducirse en el oído de los usuarios sin clips alrededor de la oreja.



El producto es uno de los proyectos más importantes en la división de hardware Lab126 de Amazon, dijeron las mismas personas, que pidieron que no se revelara su identidad. La compañía también ha estado trabajando en un robot casero para consumidores, según informó Bloomberg el año pasado.



Los auriculares permitirán que los usuarios utilicen su voz para pedir productos, reproducir música, conocer el tiempo u otra información mientras están en movimiento. El asistente digital de Amazon podrá activarse pronunciando el nombre Alexa. El dispositivo responderá a controles de gestos físicos, dijeron las mismas personas. Amazon declinó hacer comentarios.







La iniciativa es un paso importante más allá del hogar en el hardware de consumo de Amazon. El teléfono inteligente Fire fracasó en 2015, pero los altavoces inteligentes Echo de la compañía se convirtieron en una sorpresa que llevó Alexa a millones de casas y apartamentos.



El principal obstáculo para el crecimiento de Alexa sigue siendo la falta de un teléfono inteligente y un sistema operativo móvil líder de Amazon. Los asistentes digitales de Apple y Google tienen enormes bases de usuarios ya preparadas, porque la tecnología está integrada en cientos de millones de iPhones, iPads, relojes y dispositivos móviles Android.



Los auriculares de Amazon no tendrán conectividad celular incorporada y requerirán la conexión con un teléfono. Esto significa trabajar a través de Apple y Google, lo que Amazon ya hace con sus aplicaciones de Alexa. Ese es un dolor de cabeza para Amazon, que utiliza Alexa para obtener una ventaja temprana en computación basada en la voz y para impulsar su principal negocio de comercio electrónico a más personas.



Los auriculares vendrán en un estuche de almacenamiento que se dobla como un cargador. Los usuarios podrán conectarlo a través de un cable USB estándar. La compañía está probando versiones en colores negro y gris, señalaron las fuentes.



Los auriculares forman parte de una categoría de dispositivos ponibles de rápido crecimiento: se vendieron 12,5 millones de unidades en el cuarto trimestre, según Counterpoint Research. Los AirPods de Apple acaparan el 60 por ciento de este mercado.