Dos estudiantes habrían estafado a Apple por casi un millón de dólares







07/04/2019 - 11:23:32

Infobae.- Los estudiantes importaban falsificaciones que hacían pasar como reales y exigían a Apple que sustituyera los aparatos que no encendían, por lo que los técnicos no podían verificar el problema de origen y no se dieron cuenta de la autenticidad del producto (Foto: Apple)



Dos universitarios de origen chino que estudian ingeniería en Oregon fueron acusados de estafar a Apple por cientos de miles de dólares en reemplazos de iPhone, por lo que enfrentan cargos criminales en una corte federal.



Yangyang Zhou y Quan Jiang elaboraron la estafa usando dispositivos falsificados y explotando la política de devolución de Apple, informó The Oregonian.



Desde 2017, los dos hombres, presuntamente, llevaron de contrabando miles de iPhones falsificados desde China a los EEUU y luego los enviaron individualmente para que Apple los reparara o reemplazara, alegando que los teléfonos estaban defectuosos.



En la mayoría de casos, Apple reemplazó los productos falsificados con iPhones reales, lo que le costó a la compañía 895.800 dólares.

Yangyang Zhou, quien acaba de completar su licenciatura en ingeniería en la Universidad Estatal de Oregón, es señalado como responsable de hacer llegar los envíos de los iPhones falsos a los Estados Unidos y de enviar los reales a China para venderlos.



Su cómplice, Quan Jiang, quien estudió ingeniería en el Linn Benton Community College, compartió una dirección con Zhou y sería el encargado de solicitar los reemplazos a Apple en línea, incluso llegó a hacerlo en persona en las tiendas de la marca.



Después de que los iPhones reales se enviaran a China para ser vendidos con fines de lucro, un asociado enviaba dinero a la madre de Jiang, quien luego depositaba los fondos en una cuenta que Jiang usaba en los EEUU, se detalla en el documento acusatorio.



Según la defensa de los estudiantes, tanto Jiang como Zhou afirman que no sabían que los teléfonos originales eran falsificados. Ambos permanecen fuera de custodia, pero Jiang, quien fue acusado en 2018, está siendo monitoreado por GPS.



Zhou mantiene la acusación de exportar productos ilegalmente, mientras que Jiang está acusado de tráfico ilegal de productos falsificados y de cometer fraude electrónico.



Un agente de Seguridad Nacional explicó en las quejas que el esquema funcionaba principalmente porque los empleados de Apple Store no podían verificar la autenticidad de los dispositivos porque no se encendían.



Pero el proceso de reemplazo de teléfonos de Apple se inició mientras tanto, ya que los hombres afirmaron que estaban cubiertos por la garantía del producto. Aparentemente, Apple no requirió comprobante de compra para reemplazar los teléfonos.



Jiang, supuestamente , presentó 3.069 reclamaciones de garantía y Apple otorgó 1.493 iPhones de reemplazo como resultado. Con el valor estimado de USD 600 por teléfono, Apple perdió casi USD 900.000 por este plan.



En junio y julio de 2017, Apple envió órdenes de cese y desistimiento a Jiang a la dirección que figura en la lista de Zhou, notificando a Jiang que Apple sabía que estaba importando iPhones falsos. Jiang no respondió a los avisos.