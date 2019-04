G7 pide restablecimiento del orden democrático en Venezuela







07/04/2019 - 10:05:14

Infobae.- Los ministros de Relaciones Exteriores del Grupo de las Siete Naciones G7 concluyeron una reunión en Francia que comenzó con el objetivo de encontrar puntos en común en los desafíos globales polémicos, pero se vio sacudida por la ausencia del Secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo.



En un comunicado conjunto, señalaron que es urgente restablecer el respeto "total" del orden democrático y constitucional en Venezuela. También, reclamaron una nueva jornada de elecciones libres y transparentes.



"Condenamos el no respeto de los principios democráticos fundamentales en Venezuela y el carácter ilegítimo del proceso electoral presidencial de 2018 y sus resultados", indicaron.



Durante la reunión, que se llevó a cabo durante dos días en Dinard, en el oeste de Francia, también enfatizaron en "las numerosas alertas creíbles de graves afrentas a los derechos humanos y por la creciente crisis económica y sus repercusiones humanitarias".



Incluso, pidieron acceso de la ayuda humanitaria y manifestaron su preocupación "por el despliegue de fuerzas militares rusas, que corre el riesgo de agravar una situación crítica".



El subsecretario de Estado de EE. UU., John J. Sullivan, quien ocupó el lugar de Pompeo, dijo que Washington usará el foro del G-7 para impulsar el apoyo al líder de la oposición venezolana Juan Guaidó, cuya candidatura a la presidencia está respaldada por EE. UU. y otros 50 países.



Pero la reunión no cambió la posición de Italia, el único estado miembro del G-7 que no respalda a Guaidó.



"Hablamos al respecto. La posición italiana sobre Venezuela es bastante clara", dijo el ministro de Relaciones Exteriores italiano, Enzo Moavero. "Es una situación extremadamente difícil, especialmente a la luz de la emergencia humanitaria que más pesa en nuestros corazones".



Guaidó se propuso derrocar a la administración socialista del presidente Nicolás Maduro en medio de la profundización de los disturbios en el país, que ha estado plagado de casi un mes de cortes de energía.



Italia también ha molestado a los aliados de la Unión Europea y los Estados Unidos al convertirse en el primer miembro del G-7 en inscribirse en un plan chino para construir una red de comercio global al estilo de la Ruta de la Seda, la Iniciativa Belt and Road.