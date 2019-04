Bolívar recibe al Santo con la duda de Rodríguez o Cano







07/04/2019 - 09:31:39

Página Siete.- Bolívar recibirá hoy desde las 16:00 a San José con el objetivo de retomar el liderato. El partido se jugará en el estadio Hernando Siles. Para este compromiso el director técnico César Vigevani tendrá que decidir quién ocupará el lugar de Leonel Justiniano, quien acumuló su quinta amarilla. Ante esa baja las opciones en el medio campo son dos, el juvenil Erick Cano y Hernán Rodríguez.



Por lo visto en la última práctica, el elegido será Rodríguez, autor del sexto gol de los celestes a Destroyers. Cano fue convocado para el anterior encuentro, pero no jugó. El juvenil retornaría luego de superar un golpe en la parte interna de la rodilla izquierda.



Otra duda podría presentarse por la banda izquierda, con el ingreso de Joel Fernández o Juan José Orellana. Fernández tendría la confianza del entrenador para ocupar la plaza de Sub-20. Entre las alternativas en el medio campo y por el carril izquierdo, Vigevani tiene a dos juveniles. Cano rindió en los partidos que jugó y Joel Fernández recibió el apoyo del técnico, quien lo felicitó por su convocatoria a la Selección.



Además, Vigevani debe decidir si toma en cuenta con el delantero Jorge Pereyra o lo cuida para que llegue al 100% ante Nacional Potosí. El jugador aseguró que tiene “un poco de dolor” en el hombro derecho, pero que si le toca ingresar dará lo mejor de él en el partido.



Vigevani se caracteriza por su juego ofensivo y con control en el medio campo. Todo apunta a que mantendrá su sistema 4-3-3.



Los celestes llegarán a este partido luego de ganar a Destroyers por 6-3 en el Ramón Tahuichi Aguilera. Son segundos en la tabla de posiciones con 32 unidades y están a dos puntos del líder.



En tanto, los santos cayeron precisamente ante Nacional Potosí por 1-0, en un partido con polémica por el arbitraje de Raúl Orosco. El juez expulsó a su capitán y guardameta Carlos Emilio Lampe. Los orureños suman 20 puntos, son séptimos en la tabla de posiciones.



Con bajas en ambos planteles los técnicos se ven obligados a conseguir unidades.



El DT de San José, Miguel Ponce, propondrá un cambio en su sistema, retomará el 4-4-2. A falta de Lampe, Rodrigo Banegas volverá a la titularidad.



Saavedra rumbo a 10 años en casa



“Tomé la oportunidad de renovar el contrato, creo que me viene bien, he quedado en buena parte con los dirigentes, estoy muy agradecido con ellos”, destacó Erwin Saavedra, luego de que el presidente de BAISA, Marcelo Claure, anunciara que el orureño renovó contrato con el club hasta 2023.



El jugador viste la casaca de la Academia desde 2013. “Prácticamente 10 años que estaré en mi casa”, dijo el volante.



Saavedra se formó en las divisiones inferiores de Bolívar. El futbolista de 23 años celebró y dijo sentirse cómodo en la institución que para él es su “casa”.