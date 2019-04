Real Potosí-The Stronget, con la urgencia de triunfar







07/04/2019 - 09:30:02

El Diario.- El equipo de Real Potosí intentará hoy (15:00) recuperar el camino de la victoria frente a un necesitado The Strongest, en el partido que ambos protagonizarán en el estadio Víctor Agustín Ugarte, en la continuación de la jornada 16 del campeonato Apertura del fútbol boliviano.



El cuadro “lila” perdió (2-1) en su visita a Oriente Petrolero en la fecha 15, donde mostró mejor juego complicando al equipo local, por lo cual el director técnico Leandro Cabrera destacó lo hecho en la cancha, aunque disconforme con el resultado porque esperaba sacar al menos un punto en Santa Cruz.



A Real Potosí, además, le urge sumar unidades, porque está compartiendo los últimos lugares en la tabla de posiciones con Royal Pari, Destroyers y Sport Boys, cada uno con 13 enteros, hecho que le obliga al cuadro de la Villa Imperial a buscar el triunfo frente al Tigre.



Cabrera no hará cambios en la formación titular, será la misma que presentó ante Oriente Petrolero, entendiendo que funcionó con buen juego en ese compromiso y porque parece que está encontrado la base del equipo.



Por su parte, The Strongest también necesita ganar para no alejarse de la lucha por el título del torneo. Está cuarto a ocho puntos del líder Nacional Potosí (34) y no puede darse licencias porque se podría alejar más de la posibilidad ir a por el campeonato, hecho del cual están conscientes los jugadores y el cuerpo técnico.



El Tigre goleó (5-2) a Royal Pari en la fecha 15, aunque sin jugar bien en la primera parte de ese partido, aunque en la segunda recién logró concretar esa victoria que le permitió seguir tras los pasos de los tres primeros en las posiciones



El director técnico Pablo Escobar hará cambios en el once tiular con el ingreso de volante Walter Veizga, quien sustituirá a Diego Wayer, suspendido por acumulación de cinco tarjetas amarillas, y Jhasmani Campos, que ocupará el puesto de Henry Vaca en el ataque gualdinegro, que no quiere guardarse nada.



El entrenador mantendrá en el ataque al goleador panameño Rolando Blackburn, quien tiene 12 anotaciones, y el colombiano-boliviano Jair Reinoso, dos jugadores que conocen muy bien su oficio dentro el campo de juego.



Además de la importancia de los puntos para el Tigre, la plantilla de jugadores quiere regalarle una victoria a su club por los 111 años de vida institucional que se celebrarán mañana, recordando el 8 de abril del 1908, cuando fue fundado en la ciudad de La Paz.



El choque de esta tarde será, de hecho, entre dos equipos que tienen necesidades diferentes, pero importantes para ambos.