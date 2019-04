Alcaldía declara a Sucre zona de desastre







06/04/2019 - 13:49:45

Correo del Sur.- La Alcaldía declaró ayer a Sucre en zona de desastre y dejó la medida en manos del Concejo Municipal, que en los próximos días deberá considerar si ratifica la decisión o la observa, luego de una jornada más en la que las constantes lluvias afectaron casas, vías y operaciones aéreas en la Capital.



En los últimos meses, las lluvias se ensañaron con la ciudad en la que hasta ayer se desplomaron 17 viviendas, se perdieron cultivos y varios hogares e infraestructuras públicas terminaron inundados. El daño estimado alcanza un valor de Bs 13 millones.



“Estamos contemplando en esta primera instancia Bs 13 millones. Planificación hizo un informe y no cuenta con recursos y por eso no vamos a la siguiente instancia”, informó el director de Riesgos de la Alcaldía de Sucre, Jaime Daza, al presentar la declaratoria de desastre en ventanilla del Concejo Municipal.



En un ampuloso archivador, se presentó el informe de las emergencias suscitadas y el presupuesto necesario para su atención, el decreto edil de declaratoria de desastre y la nota en la que se solicita la ratificación del Concejo.



Los recursos se destinarán a las infraestructuras, muros de contención, gaviones y defensivos colapsados, a las 32 infraestructuras urbanas con daños y a la atención de otras emergencias.



Una vez que el Concejo ratifique la declaratoria, el informe será elevado al Gobierno Departamental que analizará si requiere la participación del gobierno central.



JORNADA DE EMERGENCIAS



La incesante lluvia de ayer movilizó a dos brigadas de emergencia que desde la madrugada atendieron anegaciones de viviendas. Además, una comisión se dirigió al Distrito 7 donde comunarios solicitaron ayuda.



En la Capital preocuparon los nuevos deslizamientos registrados en la zona de la Facultad de Economía, la caída de un muro en la unidad educativa San Javier "A" de Fe y Alegría, la inundación de una casa a causa de la rotura de una cañería y la anegación de la cancha de Wallparrimachi.



“Una vez que pase la época de recuperación y post desastre, se procederá a reconstruir todo lo afectado por las lluvias”, afirmó Daza que remarcó que lo más preocupante son las viviendas colapsadas a causa de los aguaceros que además remojaron y saturaron de agua los cimientos de otras casas del centro histórico y del área periurbana.



Con el fin de evitar el desplome de más casas, la Dirección de Riesgos trabaja en un plan estratégico con la Dirección de Patrimonio Histórico, para notificar y alertar a la población sobre posibles desplomes.



Las personas que sufran alguna emergencia pueden comunicarse con la línea 114 para solicitar inspecciones gratuitas que evaluarán el estado de las casas.



CANCELAN 70% DE VUELOS



Cubierto por una densa neblina, el aeropuerto Alcantarí tuvo que cancelar ocho (72%) de las 11 operaciones que tenía previstas.



“Tres vuelos de BoA, uno de Ecojet y cuatro de Amaszonas, en realidad se han cancelado ocho operaciones este día”, informó el responsable de AASANA en el aeropuerto Alcantarí, Alex Rocabado, quien pidió la comprensión de la población ante la situación climática.



“Lamentablemente ni con el ILS hubiesen podido entrar hoy las aeronaves, lamentablemente se nos ha venido un banco de niebla de norte, este, sud y oeste que nos ha cortado totalmente la visibilidad”, aclaró Rocabado quien reiteró que se tuvo “condiciones adversas para operar”.



Para esta jornada se espera que el clima mejore, aunque no se descartan precipitaciones. Según un informe del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI), hasta ayer se superó en un 87% la media mensual de precipitaciones al registrarse 56.5 milímetros acumulados de lluvia, cuando se esperaban entre 28 a 30 milímetros.



El responsable del SENAMHI en Chuqusiaca, Franz Delgadillo, indicó que por la inestabilidad atmosférica es probable que las lluvias continúen la próxima semana y recordó que las temperaturas irán descendiendo durante abril y mayo.



VIAJES POR TIERRA AFECTADOS



Los viajes de Sucre con destino a Cochabamba y Santa Cruz fueron interrumpidos entre las 6:00 y 16:30 de ayer, debido a un derrumbe en la zona de Imilla Huañusca, informó el director Departamental de Tránsito, coronel Gonzalo Tellería.



Asimismo, continúan interrumpidos los viajes por tierra hacia el Chaco chuquisaqueño, porque el Servicio Departamental de Caminos (SEDCAM) y la ABC prosiguen con los trabajos de limpieza en los tramos carreteros.



Desde la ABC denunciaron que algunas personas pretendieron transitar en las zonas restringidas, por lo que pidieron cumplir con las determinaciones de estas instancias.



Monteagudo, con más vuelos solidarios



Aproximadamente 2.400 familias resultaron afectadas por las lluvias en Monteagudo, el municipio chaqueño prácticamente quedó aislado por las precipitaciones y una riada que el pasado 2 de abril inundó todo el centro poblado.



Mientras todavía se cuantifica la afectación por las lluvias, el alcalde del municipio sauceño, Ronald Aramayo, anunció que ya invirtieron Bs 70.000 en la entrega de ayuda (alimentos y herramientas) para las familias afectadas.



Esta jornada, además se realizarán tres vuelos solidarios de Monteagudo a Santa Cruz (dos) y a Sucre (uno). El primer despegue será a las 8:00, con destino a la capital oriental.



Además, esperan contar con el apoyo de un helicóptero gestionado con el gobierno central que les permita llevar alimentos y medicinas a las comunidades alejadas como San Juan, Cachimayu y Yana Yana, entre otras.



Desde Sucre, el fiscal Departamental de Chuquisaca, Mauricio Nava Morales, informó que las oficinas de la Fiscalía en Monteagudo se inundaron a causa de las lluvias y que se afectaron algunos equipos, pero no así los documentos ni expedientes de las oficinas, que aseguró que fueron resguardados oportunamente.