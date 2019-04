Concejal del MAS: Nos toca aplastar a la oposición para que Evo gobierne hasta que Dios quiera







06/04/2019



Erbol.- En el Movimiento al Socialismo (MAS) quieren que el presidente Evo Morales gobierne el país más allá de 2025. El presidente del Concejo municipal de Shinahota, Cochabamba, Raúl Cruz Veizaga, pidió este sábado a la militancia "aplastar y enterrar nuevamente a la oposición" en las Elecciones Generales de octubre próximo para que Morales "siga gobernando hasta donde Dios quiera, no solamente hasta 2025".



"Ustedes saben hermanos, estamos en año electoral y este 20 de octubre (día de las Elecciones Generales) nos toca nuevamente aplastar a esta oposición, enterrar con un 70% en apoyo a nuestro hermano presidente Evo Morales para siga gobernando hasta donde Dios quiera, no solamente hasta 2025, sino hasta donde Dios quiera", afirmó.



La declaración del oficialista se dio durante la entrega del instituto tecnológico "Álvaro García Linera", que realizó el presidente Morales en el Trópico de Cochabamba, para la formación de profesionales. La obra demandó una inversión de 10 millones de bolivianos.



En su intervención, el Concejal del Movimiento al Socialismo (MAS) exigió ser agradecido con el primer mandatario porque "fue el único que se preocupó por los jóvenes". Además, pidió no olvidar las luchas de los cocaleros, que en su criterio, la oposición pretende arrebatar con mentiras.



Por su lado, el presidente Morales sostuvo que la capacidad profesional hay que acompañar con la conciencia social. Dijo que antes quienes hacían esta clase de obras, en tema educativo, era el movimiento campesino.



Morales señaló que "nosotros no solamente luchamos por la coca, por derechos humanos o por tierra, sino luchamos para garantizar la independencia de Bolivia, la soberanía del estado, la dignidad del pueblo boliviano, defendiendo nuestra identidad".