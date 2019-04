Daniel Ortega queda mal parado en el Consejo Permanente de la OEA







La Prensa.com.ni.- Las negociaciones entre el régimen de Daniel Ortega y la oposición no han avanzado “ni un milímetro” en los temas de justicia y democracia, dijo este viernes el enviado de la Organización de Estados Americanos al país, Luis Rosadilla.



Rosadilla expuso ante el Consejo Permanente del organismo regional y frente a Luis Almagro, secretario general, un informe sobre el diálogo que se reanudó el pasado 27 de febrero y en el cual participa en calidad de testigo internacional.



Afirmó que hasta ahora las partes en la mesa de diálogo han logrado solo dos acuerdos: la liberación de los presos políticos y el ingreso de la Cruz Roja Internacional para contribuir al proceso de excarcelación de los mismos.



El funcionario de la OEA aseguró que los temas de justicia, fortalecimiento de la democracia y reformas electorales “para la realización de procesos electorales, el conjunto del debate ha entrado en una fase de reflexión porque no se pudo llegar a otros acuerdos”.

Justicia sin ningún avance



La demanda de justicia es planteada en el país por distintos sectores, en especial por los familiares de los 325 asesinados durante la represión gubernamental. Sin embargo, en este tema declaró que tampoco se avanzó.



“Sobre el punto justicia, reparación y no repetición se ha discutido en varias jornadas y no se ha logrado acuerdos. Se ha acordado una pausa, buscar mecanismos que nos permitan retomar esos dos puntos de la agenda desde otras bases. No ha sido posible avanzar en la mesa ni un milímetro”, precisó Rosadilla.



El enviado especial de la OEA defendió el papel que les ha correspondido jugar en las negociaciones y dijo que esperaba lograr avances rápidos.



Más Presión a Ortega



La representación de Estados Unidos en el Consejo Permanente de la Organización de la OEA reiteró ayer que respalda la propuesta del secretario general Almagro para la aplicación de la Carta Democrática Interamericana a Nicaragua.



La posición estadounidense se ha basado en la falta de voluntad del régimen de asumir acuerdos que contribuyan a una salida a la crisis de derechos humanos, la que este mes cumple un año.



El embajador de Estados Unidos ante la OEA, Carlos Trujillo, tras asumir esta semana la presidencia en el Consejo Permanente, prometió precisamente la aplicación de la Carta si en Nicaragua no se avanza en temas de democracia y respeto de los derechos humanos.



Otro delegado de EE. UU. dijo, mientras Trujillo presidía la sesión, en el pleno del Consejo Permanente, que el gobierno nicaragüense ha socavado la democracia y el sistema electoral, pero además sigue violando los derechos humanos, criminaliza la protesta y utiliza el sistema judicial para criminalizar a los líderes.



Añadió que “si se necesitaran más pruebas” de las acciones del régimen contra población civil, están las evidencias de los informes de los organismos de derechos humanos que han sido expulsados de Nicaragua.



Los estadounidenses se referían a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.



Esos informes revelan las graves violaciones a los derechos humanos. “El gobierno no ha respondido al diálogo, a las reformas electorales, no acepta elecciones anticipadas, ha continuado arrestando a periodistas, y es difícil encontrar patrones de buena fe”, lamentó el representante estadounidense.



La propuesta reciente de Ortega en el tema de justicia es que sean instituciones como la Policía Orteguista, involucrada en los crímenes de lesa humanidad, las que se encarguen de “investigar” lo ocurrido.



La dictadura de Ortega cada día pierde más credibilidad, debido a que sigue insistiendo en que lo que vivió el país fue un intento de golpe de Estado.



Canadá preocupada



Los miembros del Consejo Permanente recibieron ayer un informe de la delegación de Canadá, que habló en nombre del Grupo de Trabajo creado para ayudar a la solución de la crisis de Nicaragua.



“A Canadá le preocupa la situación de Nicaragua, el despojo del estatus a los Organizaciones No Gubernamentales, la suspensión del Meseni y la CIDH, la represión. El gobierno ha demostrado poca voluntad de trabajar con la comunidad internacional”, dijo la embajadora canadiense, Jennifer M.A. Loten.



Más cuestionamientos



El plenario escuchó también el testimonio de Joel Hernández, funcionario de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), adscrita a la OEA, que ha investigado los graves abusos cometidos en el país.



Otros expositores fueron representantes de organizaciones de la sociedad civil como Manuel Orozco, del Diálogo Interamericano, y Daniel Cerqueira, de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF).



La conclusión ha sido en términos generales que Ortega continúa sin dar pasos concretos que contribuyan a una mejoría de la situación.

Violaciones de DD. HH.



Según el relator sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad de la CIDH, Joel Hernández, el Gobierno de Nicaragua comete violaciones masivas contra los derechos humanos.



Asimismo, señaló que viola las garantías establecidas en el Pacto de San José, y señaló que existe un ejercicio abusivo del poder que socava el estado de derecho, además hay un estado de excepción de facto y la falta de garantías ciudadanas.



Hernández reiteró la necesidad de un listado completo de los presos y exhortó al Gobierno de Nicaragua a garantizar un estado digno a los privados de libertad, especialmente a los que ha sometido a permanecer en celdas de castigo.



Demandó igual el cese de la represión contra los presos políticos y recordó la obligación de dar atención médica a quienes la necesitan.

Crímenes impunes del orteguismo



Daniel Cerqueira, de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), dijo que los organismos internacionales han detectado que el régimen continúa criminalizando los movimientos cívicos y voces disidentes, lo que ha provocado migración a Costa Rica para evitar “ser apresado o ejecutado”.



“Los crímenes de lesa humanidad siguen en impunidad y sin reparación para sus familiares. Integrantes de la Policía y paramilitares rondan las casas de los líderes opositores en las zonas rurales, donde la represión no se ha detenido”, afirmó Cerqueira.



Igualmente, Cerqueira destacó el control de Ortega en las fuerzas armadas y policiales a través de leyes que modificó desde su llegada al poder. Según expertos, el control de Ortega en todos los poderes del Estado es total.



No quieren comicios libres



Durante su intervención, el embajador de Nicaragua ante la OEA, Luis Alvarado, se opuso a que se den comicios adelantados tal como demanda la oposición.



El representante nicaragüense dijo que las elecciones se harán con base a lo establecido en la Constitución, dejando claro que Ortega no va a negociar ese punto.



Es la misma posición que ha mantenido desde que inició la crisis. El propio Ortega, en entrevista con medios internacionales, ha dicho que no se le ocurría realizar comicios adelantados.



El dictador gobernó el país en los años ochenta y retomó el ejecutivo en 2007, desde cuando dirige los destinos del país. Su gobierno se ha caracterizado por el desmantelamiento de las instituciones y un sistema político que opera de acuerdo con los intereses de su familia, partido y Estado.