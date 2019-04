Un diputado de Alemania aboga por la disolución de la OTAN







06/04/2019 - 10:04:45

RT.- Alexander Neu, diputado del Parlamento de Alemania, ha atacado a la OTAN porque estima que lleva guerras agresivas e impulsa el gasto militar y ha instado a su país a retirarse de esa organización como primer paso hacia la disolución del bloque.



Para este legislador del Bundestag, el 70.º aniversario que la OTAN cumplió el pasado 4 de abril no fue "motivo de celebración", sino "una ocasión para reconsiderar" la existencia de la Alianza "antes de que esté demasiado tarde", según escribió en el blog Die Freiheitsliebe.



Neu, que pertenece al partido de izquierda germano Die Linke, ha criticado a ese bloque militar encabezado por EE.UU. porque estima que presenta "una amenaza significativa a la seguridad mundial" y "viola sistemáticamente el derecho internacional".



En su opinión, la OTAN mostró su verdadera faz cuando lanzó una "guerra agresiva" contra Yugoslavia en 1999 sin contar con la aprobación de la ONU y en otras ocasiones llevó a cabo numerosas intervenciones en las que se cobró la vida de "innumerables víctimas".



Asimismo, Alexander Neu ha señalado que los países de la Alianza gastaron más de un billón de dólares en defensa el año pasado, muy por encima de la suma de los presupuestos militares de Rusia y China: "La competición imperialista y el miedo a perder la supremacía económica e ideológica empujan a la OTAN hacia nuevos rearmes y enfrentamientos", ha destacado.



Para evitar una escalada de tensiones globales, propone que Alemania abandone las "estructuras militares" de la OTAN, que se tendría que disolver para ser remplazada por "un nuevo sistema de seguridad colectiva" que incluya a Rusia.



La contribución de Alemania a la OTAN provoca desavenencias entre Berlín y Washington desde hace años. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha comentado en varias ocasiones que ese y otros países de Europa no aportan lo suficiente a las necesidades de defensa del bloque. Varios altos funcionarios alemanes reconocieron este hecho, pero recordaron que no cumplirán los objetivos presupuestarios hasta 2024.



Fundada en 1949, la OTAN servía de contrapeso militar al bloque soviético durante la Guerra Fría. Sin embargo, desde la desintegración de la URSS se ha expandido hacia el este pese a las protestas de Moscú.