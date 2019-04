El mensaje de Bolton a Padrino López antes de la masiva manifestación en Venezuela: Todos los ojos están sobre ti hoy







06/04/2019 - 10:03:02

Infobae.- El asesor de Seguridad Nacional estadounidense, John Bolton, le envió un mensaje a través de Twitter este sábado al general Vladimir Padrino López.



"General Vladimir Padrino: todos los ojos están sobre ti hoy. Sostener al Ejército venezolano en su responsabilidad constitucional de proteger a civiles inocentes que se manifiestan pacíficamente. No deje que los cubanos o los "colectivos" inflijan violencia contra los patriotas venezolanos", expresó Bolton en su cuenta en la red social.



Ésta no es la primera vez que Bolton se dirige a Padrino López o a algún otro miembro de la dictadura chavista. En reiteradas oportunidades, el asesor de Seguridad Nacional de la Adminsitración Trump pidió por la paz en Venezuela.



La oposición venezolana protestará este sábado en 358 puntos del país contra Nicolás Maduro y los fallos en los servicios públicos, que se agravaron tras los frecuentes apagones ocurridos en marzo, anunció este viernes el jefe del Parlamento, Juan Guaidó.



"Mañana (por hoy) hay 358 focos a nivel nacional de la "Operación Libertad"", dijo el líder opositor en referencia a la fórmula de presión con la que espera lograr definitivamente el "cese de la usurpación" que considera hace Maduro de la Presidencia.



Desde un acto en una zona del oeste de Caracas, insistió en pedir a sus simpatizantes no acostumbrarse a vivir en la "oscuridad" y reiteró que la falta de mantenimiento a las plantas eléctricas y la corrupción del Estado en la empresa encargada del suministro de la electricidad, Corpoelec, es lo que ha provocado los apagones.



Asimismo, pidió nuevamente a sus simpatizantes organizarse en cada comunidad con más protestas y movilizaciones.



"¿Que nos puede ayudar el mundo? Claro que nos puede ayudar el mundo, y yo lo he dicho, una y otra vez, no tenemos por qué (…) esperar, la espera desespera, -y- por el contrario aquí nadie está pidiendo paciencia", dijo.