Juan Guaidó presiona al régimen de Nicolás Maduro en la calle con manifestaciones por los apagones







06/04/2019 - 10:01:14

Infobae.- La oposición venezolana protestará este sábado en 358 puntos del país contra el régimen de Nicolás Maduro y los fallos en los servicios públicos, que se agravaron tras los frecuentes apagones ocurridos en marzo, anunció este viernes el jefe del Parlamento, Juan Guaidó.



"Mañana hay 358 focos a nivel nacional de la "Operación Libertad"", dijo el líder opositor en referencia a la fórmula de presión con la que espera lograr definitivamente el "cese de la usurpación" que considera hace Maduro de la Presidencia.



Desde un acto en una zona del oeste de Caracas, insistió en pedir a sus simpatizantes no acostumbrarse a vivir en la "oscuridad" y reiteró que la falta de mantenimiento a las plantas eléctricas y la corrupción del Estado en la empresa encargada del suministro de la electricidad, Corpoelec, es lo que ha provocado los apagones.



Asimismo, pidió nuevamente a sus simpatizantes organizarse en cada comunidad con más protestas y movilizaciones.



"¿Que nos puede ayudar el mundo? claro que nos puede ayudar el mundo, y yo lo he dicho, una y otra vez, no tenemos por qué (…) esperar, la espera desespera, -y- por el contrario aquí nadie está pidiendo paciencia", dijo.



Guaidó, quien también es reconocido como presidente encargado de Venezuela por más de cincuenta países, pidió además a los dirigentes opositores "unidad, mucha unidad y movilización", porque, dijo, "esa es la clave del éxito".



Además, criticó la forma en que el Gobierno decidió aplicar el racionamiento eléctrico, al señalar que "por mantener la luz en Caracas sacrificaron a todo el país".



Para el opositor este medida se debe a que el Gobierno le tiene "miedo a los sectores populares", que en su opinión, "ya no están con ellos".



Los simpatizantes del chavismo también se movilizarán mañana en Caracas para expresar su rechazo a los "ataques terroristas" que el Gobierno asegura ha cometido Estados Unidos y la oposición contra el Sistema Eléctrico Nacional (SEN).



La región más afectada por los apagones ha sido el oeste de Venezuela, donde se encuentra Zulia, un estado que vive frecuentes fallos eléctricos desde hace meses.