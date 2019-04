No hay oferta de $us 40 millones





06/04/2019 - 09:49:42

Opinión.- La Federación Boliviana de Fútbol (FBF) manifestó en la víspera que a la entidad no llegó ninguna propuesta (carta) sobre la intención de una empresa de EEUU de querer comprar los derechos de TV de la División Profesional, ofreciendo $us 40 millones, una vez que directivos de clubes cruceños declararan el jueves que habría sido enviada una misiva a la institución.



“Queremos aclarar que no llegó una carta formal que indique aquello. En ese caso, tampoco podemos hacer nada porque aún tenemos contrato con la empresa de TV que trasmite los partidos (Sport TV Right)”, dijo el codirector de la División Profesional, Jaime Cornejo.



Añadió que la empresa actual entrega 16 millones de dólares y que si la entidad estadounidense hace manda la propuesta a finales de 2020 se la va a analizar, una vez que se haga la licitación pública correspondiente.