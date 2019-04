Todo un reto: Destroyers-Always Ready en El Alto







El Día.- Nada fácil pero tampoco imposible, es el reto que tiene esta tarde Destroyers cuando desde las 15:00 visite a Always Ready en el estadio Villa Ingenio de El Alto en La Paz, partido que abrirá la 16ta fecha del campeonato Apertura 2109 de la División Profesional.



El cuadro "cuchuqui" llega a este encuentro tras ser goleado de local por Bolívar, pero pretende sorprender a los albirrojos que en su cancha son casi inexpugnables, aunque ya cayeron en un anterior partido ante The Strongest.



Por su lado, el equipo "millonario" espera confirmar su recuperación tras ganarle a Sport Boys en su último partido en dicho escenario.



A esto suma el dato histórico a favor de los canarios que nunca perdieron en La Paz ante los locales.



El partido. Tomando en cuenta la localía de Always Ready, en la previa se presenta como el favorito a la victoria pero, eso no significa que eso va resultar fácil ni mucho menos.



Y los "millonarios" saben que para quedarse con los tres puntos van a tener a un rival con ansias de revancha además, porque no hace mucho estuvo a punto de derrotar a Wilstermann en su cancha que también en la previa era al favorito.



Es decir, puede resultar un partido muy atractivo.



Los equipos. Julio Baldivieso se siente más tranquilo debido a que cuenta con todo su elemento a disposición por lo que colocará lo mejor.



En cambio Evandro Guimaraes hará algunas modificaciones como la vuelta de Diego Paz y otros que podría introducir en el 11 inicial.



359 Goles

Son los que se llevan marcados en el actual campeonato Apertura.



El "canario" nunca perdió en La Paz ante Always Ready



Aunque el historial no es muy amplio pero, en cuatro partidos que jugaron en La Paz (aunque hoy jugarán por primera vez en El Alto), Always Ready nunca pudo ganarle a Destroyers en partidos de Liga y hoy División Profesional.



De los cuatro partidos, tres terminaron en empates y una victoria "cuchuqui".



Esa victoria ocurrió al 8 de octubre de 1989 por 1-0 gol anotado por Silvio Rojas en el minuto 70".



Además, esa fue la última vez que se enfrentaron y volverán a hacerlo luego de 29 años y 6 meses tras el retorno al profesionalismo de los albirrojos en 2019.



Este año Always Ready jugó 7 partidos en el estadio de El Alto, logrando 4 victorias, 2 empates y una derrota, ante The Strongest 1-2.



Dos cruceños cayeron allí, Blooming y Sport Boys.