Aurora vs Wilster, duelo con distintas necesidades





06/04/2019 - 09:44:28

Los Tiempos.- Con diferentes necesidades, pero con la firme convicción de llevarse los tres puntos en juego, Aurora y Wilstermann protagonizarán esta noche (19:30) el clásico valluno 144 de la historia, en compromiso correspondiente a la fecha 16 del certamen Apertura 2019 y que se jugará en el estadio Félix Capriles.



El rótulo de “prohibido perder” está enmarcado en ambas instituciones, mucho más cuando el orgullo se evidencia en este tipo de partidos de alta convocatoria y donde el honor de conquistar el clásico es parte del ideal deportivo.



Aurora busca salir del fondo



El Equipo del Pueblo llega a esta confrontación como el último del campeonato Apertura 2019. Pese a salir de esa casilla ante The Strongest, el pasado domingo, Aurora volvió a quedar último tras caer el miércoles 3-0 ante Sport Boys en Warnes.



Esta noche, el equipo dirigido por Marcos Ferrufino no podrá contar con dos piezas claves de su estructura: Charles da Silva, por una molestia en la cara posterior en el muslo de la pierna derecha; además, el lateral Caleb Cardozo no será de la partida tras ser expulsado ante el Toro warneño.



Con estas bajas, Ferrufino apelará al lateral Fernando Aguilar y al mediocampista Sergio Moruno para suplir esas ausencias.



Con 12 puntos acumulados, el Celeste necesita ganar para ascender, aunque momentáneamente y a la espera de los partidos de mañana, hasta la décima ubicación.



Rojos, al acecho



Si bien la diferencia con el líder Nacional Potosí es de 11 puntos, los dirigidos por Miguel Ángel Portugal no se resignan a la posibilidad de ganar hoy a su tradicional rival y acortar distancias con los elencos que van en los puestos de vanguardia.



Luego de su alentador empate 2-2 en Ibagué ante Deportes Tolima, por la Copa Libertadores de América, el Rojo llega con los ánimos altos al clásico cochabambino, aunque con algunas sensibles bajas.



Tras caer 3-0 ante Bolívar en La Paz, Wilstermann llega a esta nueva confrontación de la División Profesional con las ausencias de Cristian “Pochi” Chávez, por expulsión, además de Fernando Saucedo, quien acumuló su quinta cartulina amarilla.



Para suplir esas bajas, Portugal definió el ingreso desde el vamos de Moisés Villarroel y Víctor Hugo Melgar, respectivamente.



Además, el estratega español podría disponer de otros cambios, siendo que jugadores como Alejandro Meleán, Alex da Silva, Jorge Ortiz y Serginho, entre otros, no partirán con el equipo titular.



El objetivo de Portugal es darle descanso a varios de sus titulares para el partido de vuelta del miércoles 10 de abril ante Boca Juniors, en La Bombonera.