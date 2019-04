Maradona anuncia que dejará la dirección técnica de los Dorados







06/04/2019 - 09:41:39

Página Siete.- El argentino Diego Maradona anunció su intención de dejar la dirección técnica del club mexicano Dorados tras el torneo Clausura-2019 del Ascenso MX (segunda división) al considerar que los errores arbitrales que han perjudicado al equipo se deben a su presencia.



"Termine como termine esto [el torneo], quizá deje Dorados", dijo Maradona el viernes tras el empate 1-1 entre su equipo y los Venados de Mérida.



"Lo lamento mucho, pero es mi decisión", añadió en una rueda de prensa en el estadio Banorte. "No hay marcha atrás".



Maradona adelantó que se reunirá con el presidente del club para notificarle personalmente su decisión y argumentó que ésta se debe a que los errores arbitrales que han dañado a su equipo han sido por el simple hecho de ser él su director técnico.



"No soy policía, pero acá hay algo raro", dijo Maradona y reclamó que ante Mérida no se marcó un penalti "muy claro" a favor de los Dorados.



"¿Saben por qué [el árbitro] no lo cobra?", preguntó Maradona a los reporteros presentes en la rueda de prensa, y él mismo respondió: "Porque ustedes van a decir mañana que lo marcó porque es el equipo de Maradona".



El técnico argentino aseguró que "es evidente" que su presencia está dañando al equipo sinaloense. "Yo le estoy haciendo un mal y por eso me voy".



También comentó que "es injusto" que los jugadores y la afición de Dorados tengan que soportar los errores arbitrales en contra de su equipo "sabiendo que hay un culpable que no juega, que está en el banco y que soy yo".



"No tengo contrato con nadie, lo juro por mi viejita que está en el cielo", dijo Maradona, y afirmó que dirigirá a los Dorados hasta que termine su participación en el torneo.



"Seguiré mi vida normal, tranquila, entrenaré a los muchachos como lo hice hasta hoy".



Con el 1-1 del viernes ante Mérida, los Dorados de Maradona llegaron a ocho partidos sin perder en el torneo –cuatro triunfos y cuatro empates– y con 19 puntos. Tras 14 jornadas, ocupan el tercer lugar de la clasificación, a punto de clasificarse para los cuartos de final.



El astro argentino anticipó que, aunque deje de dirigir a Dorados, seguiría en México para los tratamientos de salud de su hijo Diego Fernando.



"Nos gusta vivir en Sinaloa. Yo con mi dinero, no con el dinero de Dorados, me quedo a vivir acá si encuentro una clínica para que mi hijo esté bien. Ya tiene el colegio, lo acompañé dos veces y está feliz. Lo más importante que tengo ahora es Dieguito que amo con toda el alma"



Maradona llegó al banco de los Dorados para el pasado torneo Apertura-2018 ya en marcha y los llevó hasta la final que perdió ante el Atlético San Luis.