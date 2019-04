Bolívar, sin Justiniano ante San José y espera a Pereyra







06/04/2019 - 09:40:12

Página Siete.- Bolívar no podrá contar con Leonel Justiniano para recibir mañana a San José (16:00) por la decimosexta jornada de la División Profesional. El volante acumuló su quinta tarjeta amarilla frente a Destroyers, razón por la que el técnico César Vigevani busca a su reemplazante en esa posición. En el caso de Jorge Pereyra Díaz, se espera que el delantero esté al 100%.



Las principales alternativas son Hernán Rodríguez y Erick Cano. Ayer, el entrenador César Vigevani ensayó en el medio campo con Erwin Saavedra, Carlos Gómez y Rodríguez.



Vigevani definirá hoy el onceno que presentará ante los santos, en el cierre de prácticas en Tembladerani. El DT sabe de la importancia del partido y conoce bien al rival. En el lance de ida, Bolívar empató 4-4 en uno de los encuentros más disputados, por lo que el técnico aseguró que será una final más.



“El panorama lo vamos viendo partido a partido, tenemos que ganar y hacer nuestra tarea, no lo que puedan sacar Nacional y Blooming; estamos enfocados en hacer nuestro partido. Lo que tenemos que hacer ahora es poner nuestra cabeza en cada partido que jugamos y tomarlo como lo estamos haciendo, sin exagerar para nosotros. Cada partido significa una final”, dijo Vigevani.



La baja de Justiniano no es la única que preocupa al entrenador, quien dijo que esperará hasta el último momento contar con el delantero argentino Pereyra Díaz, que no fue tomado en cuenta en el partido frente a los canarios por una molestia en el hombro derecho.



“Lo de Jorge (Pereyra) seguirá en evaluación hasta las últimas horas que tengamos para tomar la decisión. Si lo vemos bien lo podemos tomar en cuenta y si no, esperaremos”, señaló Vigevani.



Será el último enfrentamiento antes de chocar ante el líder Nacional Potosí el próximo viernes. Bolívar podría llegar a la cima frente a San José, puesto que Blooming recibirá al líder del torneo, Nacional. El Santo intentará recuperar unidades frente a la Academia; por lo mismo, el técnico celeste apuntó que se planteará un juego inteligente. Calificó al equipo orureño como “un rival peligroso”.



“San José es un rival que siempre viene aquí a hacer partidos complicados. Para contrarrestar sus ataques debemos ser inteligentes y golpear primero”, resaltó Vigevani.