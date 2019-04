Según programa de evento: Reunión de inversionistas no cita a Evo Morales en Dubái





06/04/2019 - 09:20:01

El Diario.- Según el programa de la Asociación Mundial de Agencias de Promoción de Inversiones (WAIPA) que organizó en Dubái un taller para las Agencias de Promoción de Inversiones (IPA, por sus siglas en inglés), el presidente Evo Morales no figura en ninguna lista de los panelistas que expondrán sus proyectos. Al único país latinoamericano que cita es Chile.



El evento internacional se desarrollará en Dubái, parte de los Emiratos Árabes ubicados geográficamente en el Golfo Pérsico.



Días atrás, el canciller Diego Pary, informó que el Jefe de Estado fue “invitado” a participar en un encuentro mundial de inversionistas. Estará en Dubái el lunes 8 de abril.



“Esta será una reunión muy importante, porque será el único presidente invitando del mundo que hará una presentación a todos los empresarios que se concentren en esta importante reunión anual de inversiones”, informó Pary.



Sin embargo, en el programa del evento que comienza el domingo 7 y concluye el martes 9 de abril, no figura el nombre del presidente Evo Morales ni nombran a Bolivia como uno de los países participantes.



Según el portal http://www.aimcongress.com/Learn/Programme donde está la agenda detallada de los tres días de actividades de los participantes, el encuentro mundial de inversionistas analizará la situación actual de la economía mundial tomando en cuenta el “flujo mundial de inversión extranjera directa cayó un 23 por ciento en 2017”, la caída drástica de las inversiones en ese año pero que tuvo una leve recuperación en 2018.



En ese marco, dada la tendencia actual a la baja en la inversión extranjera directa, el debate se centrará “en el impacto de la digitalización, la robotización y la tecnología que juegan un papel vital en el cambio del panorama de inversión actual”.



El objetivo de este análisis de los inversionistas es encontrar “las medidas necesarias que los países deben adaptar para desarrollar una economía verdaderamente globalizada”.



Bolivia, gobernada por el momento por un presidente de corte socialista asistirá con un grupo de empresarios bolivianos, informó el vicepresidente Álvaro García.



Según el senador Arturo Murillo, solo el vuelo en el avión Presidencial de Bolivia hasta Emiratos Árabes le costará al Estado más de 200 mil dólares, sin tomar en cuenta, los gastos de representación y sueldos de la tripulación.