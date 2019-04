Abogado de Toyosa: El proyecto tiene 41.060 metros registrados







06/04/2019 - 09:17:51

El Deber.- Los representantes de Toyosa, propietarios de los terrenos en la Curva de Holguín, salieron a defender el proyecto del World Trade Center, que se encuentra en medio de un conflicto en La Paz.



_La concejala Chacón dice que el señor Edwin Saavedra resultó favorecido por la municipalidad en la Curva de Holguín, ¿qué dice sobre eso?



El señor Saavedra compró a Publicidad Marco (entre 1994 y 1995) 26.000 metros cuadrados de tierra que incluían un proyecto urbanístico denominado Colina de los Leones, que estaba sobre un terreno de 51.000 m2. Los otros 25.000 m2 restantes habían sido cedidos a la municipalidad de La Paz como área de equipamiento. Posteriormente compró, en otras dos oportunidades, 5.000 m2, por un lado, y 2.500 m2, por otro. Después de un tiempo, hizo movimientos de tierra en un cerro para ampliar la superficie útil del terreno y fueron cedidos otros 11.000 m2 de terreno útil a la municipalidad.





Esos trabajos también incluyeron el embovedado del río Caiguajira y el envío de la tierra a la zona de Llojeta, que demandó una inversión de $us 20 millones. El señor Saavedra inició un proceso judicial voluntario de fusión de partidas por el cual registraron 47.710 m2 que figuran a su nombre, pero en 2013 se hizo la donación al Ministerio de Obras Públicas, a título gratuito, de 6.650 m2 para la construcción de tres líneas de Mi Teleférico.



_¿Ustedes contabilizan los terrenos cedidos al ministerio como si fueran a la municipalidad?



No, Publicidad Marco cedió 25.000 m2 en su momento para la aprobación del proyecto Colinas de los Leones, después fueron entregados otros 11.000 m2. En total fueron 36.000 m2. Los otros 6.650 fueron para el ministerio.



_¿Cuánto es la superficie de terrenos del proyecto WTC?





Son 41.060 m2 registrados. Como parte del convenio, está previsto ceder a la Alcaldía otros 4.400 m2 en propiedad horizontal para la estación del Puma Katari, además de la construcción de rampas y de rotondas para solucionar problemas urbanísticos a la ciudad. Se intenta hacer ver que el empresario se está beneficiando, pero no se reconocen las obras que se hicieron para la ciudad.