Ninaja ve poco probable ampliar uso del relleno de Alpacoma y deja la decisión final a un cabildo







06/04/2019 - 09:14:43

La Razón Digital.- El alcalde de Achocalla, Dámaso Ninaja, ve poco probable que se amplíe por dos meses el uso del relleno sanitario de Alpacoma porque su homólogo de La Paz, Luis Revilla, no cumplió -dijo- con las condiciones impuestas. La última palabra la tendrá, sin embargo un cabildo convocado para el lunes.



"Lo más probable es que no se amplíe este plazo que ha solicitado La Paz", anticipó y atribuyó su pesimismo al hecho de que Revilla solo envió un borrador del Plan de Cierre del relleno y no un documento oficial y aprobado como se comprometió.



Desde la Alcaldía de La Paz se informó que se presentó un plan de cierre del relleno de Alpacoma a la Gobernación, por lo que ahora se espera que esa institución lo apruebe. Aclaró que esa situación fue informada y explicada en una reunión bilateral.



"Fue una reunión de esclarecimiento sobre requisitos que requiere este plan de cierre de tal manera que se tenga información no solo de nosotros”, informó el director de Gobernabilidad de la Alcaldía de La Paz, Francisco Cordero.



Ninaja no comparte ese criterio y asegura que se incumplió con una de las condiciones impuestas.



"Para nosotros es un incumplimiento con respecto a la propuesta que nos hizo llegar el alcalde Revilla, por lo que el lunes se está realizando un ampliado a nivel de la tercera sección, con la participación de los cuatro distritos de Achocalla, la Fejuve y los tres cantones con sus representantes, quienes determinarán si existe un bloqueo desde el lunes o no", sostuvo Ninaja a la red RTP.



El 28 de enero, Ninaja y Revilla firmaron un acuerdo para resolver el problema de la basura en La Paz, provocado por la rotura de un celda en el relleno sanitario de Alpacoma y que originó un deslizamiento de lixiviados y basura a Achocalla.



El acuerdo fijó 60 días de plazo para el cierre del depósito, pero no se pudo cumplir debido a que vecinos y comunarios se movilizaron cuando se enteraron que el lugar elegido para el nuevo relleno sanitario era Patapampa. Explicaron que esa zona es agrícola y de pastoreo por los ojos de agua existentes.



Entre otra de las condiciones de Achocalla a La Paz está la construcción de un camino La Paz-Achocalla-El Alto y la instalación de contenedores de basura en Achocalla por parte de la empresa que presta el servicio de recojo en la urbe paceña.