Denuncias contra Revilla: Mesa advierte que MAS busca perjudicar su candidatura

06/04/2019 - 09:11:25

El Diario.- El candidato a la presidencia por la alianza Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, advirtió que los ataques constantes del Movimiento al Socialismo (MAS) por el caso Tersa y el convenio para la construcción del World Trade Center (WTC) que vinculan al alcalde de La Paz, Luis Revilla, pretenden perjudicar su carrera política rumbo a las elecciones generales.



La postura fue reflejada por el asambleísta de Soberanía y Libertad (Sol.bo) y parte del directorio de Comunidad Ciudadana (CC) Edwin Herrera



“Hemos estado reunidos con Él (Carlos Mesa), después de que se han explicado todo estos temas, ha reforzado su idea, de que aquí no hay nada irregular y que esto es un ataque político, con un solo objetivo que es dañar la gestión y afectar su candidatura en Comunidad Ciudadana”, sostuvo Herrera al ser consultado si Mesa se refirió a las denuncias contra Revilla.



En ese marco, señaló que existe un “clara conspiración” por parte del partido oficialista que “está usando” a la exministra de Defensa y actual concejala, Cecilia Chacón de Sol.bo para desestabilizar la candidatura de Comunidad Ciudadana (CC) y desprestigiar la gestión municipal de Luis Revilla, líder de Sol.bo.



Al respecto, la diputada del MAS, Betty Yañíquez, aseguró que sus denuncias no tienen tintes políticos que pretendan perjudicar a Revilla y al candidato de la alianza. Advirtió que existen pruebas suficientes que vinculan a la autoridad municipal, al concejal Fabián Siñani y a su esposa por las irregularidades en el caso de la contratación de la empresa de recojo de basura tersa y el WTC.



EL CASO



El exalcalde Juan del Granado salió a la defensa de Revilla por las denuncias del WTC, dijo que en su gestión el presidente del directorio de Toyosa, Edwin Saavedra, acreditó la propiedad de 47.710 m2 en la Curva de Holguín, por lo que lamenta que se ponga en tela de juicio la transparencia de la gestión municipal y ve que hay una conspiración contra la gestión de Revilla.



Recientemente, la concejala Cecilia Chacón denunció que Saavedra era propietario de 33.716 m2 en la Curva de Holguín y no de 47.710 m2 que le reconoció la gestión de Luis Revilla.



Del Granado explicó que el año 2000 encontró que la Curva de Holguín estaba a nombre de Edwin Saavedra, en una extensión total de 84.426,28 m2, como consecuencia de Resoluciones y Ordenanzas Municipales anteriores que eran ilegales e irregulares.



A la vez, añadió que tras conformar una comisión evaluadora se determinó que la propiedad de Saavedra solo era de 47.710 m2 y que el municipio era propietario de al menos 36.716,28 m2. Además que en caso de que el empresario quiera ejecutar la construcción de una urbanización, debía ceder el 30 por ciento del terreno a la Alcaldía por concepto de cesión de urbanización.



DEFENSA



Por otra parte, Herrera indicó que definieron una línea de acción política, que es enfrentar las denuncias del oficialismo con claridad, unidad entre Sol.bo y Comunidad Ciudadana y refutando esas acusaciones con la verdad.



En tanto, el senador de Unidad Demócrata (UD), Arturo Murillo, pidió al candidato por CC, Carlos Mesa, que se pronuncie al respecto y tome una decisión, tal como lo hizo con el concejal Siñani, cuando lo alejó de la alianza partidaria por las denuncias de presuntos hechos de corrupción en el caso Tersa.



“Acá no tiene nada que ver la candidatura de Carlos Mesa con estas denuncias. Lo que don Carlos Mesa debe hacer es pronunciarse como lo hizo con el tema de Siñani, que pida una investigación pero lamentablemente Carlos Mesa ha mantenido un silencio absoluto en este tema”, cuestionó el legislador.



DENUNCIA



La concejala Chacón presentó una denuncia a la asociación de concejalas de Bolivia (Acobol) por acoso y violencia política, contra aquellos que la sindicaron que era parte de la estrategia del oficialismo para desacreditar la gestión de Luis Revilla.



“Es una práctica sistemática, cada vez que una concejala hace una denuncia contra alguna autoridad del ejecutivo municipal o intenta cumplir sus tareas de fiscalización, se encuentra con una serie de amenazas. Nuestro caso no es distinto”, manifestó la autoridad.



El concejal del oficialismo Mario Condori también anunció presentar una demanda penal contra Siñani por los delitos de difamación e injuria, tomando en cuenta que fueron sindicados de que aprobaron el convenio suscrito con Edwin Saavedra para la construcción del edificio del Worl Trade Center.