Dueña del perro va a la cárcel y sólo el padre entierra a niña







06/04/2019 - 09:09:43

Los Tiempos.- El juez de Instrucción Penal número dos de Sacaba, Mauricio Pillco, determinó ayer la detención preventiva en el penal de San Sebastián Mujeres de Gregoria A. V., dueña del rottweiler que atacó, el pasado miércoles, a su nieta Fernanda (5), causándole la muerte. Mientras que para Carla C. A, (madre) y Yesica U. A. (tía) —tenedora del can— determinó medidas sustitutivas y podrán defenderse en libertad.



En tanto, se conoció que el padre de la menor decidió enterrar los restos mortales de la niña el pasado jueves, sin la presencia de su madre, quien estaba aprehendida y suplicó licencia de las autoridades para participar del sepelio de su hija, pero no le fue concedido.



La madre y la tía de la menor deben presentarse todos los miércoles ante la Fiscalía, pagar una fianza de 5 mil bolivianos cada una, arraigo y prohibición de salir del departamento y del país.



Las tres fueron imputadas por el presunto delito de agresiones graves previstas en el artículo 270 del Código Penal. “Si cualquiera de las dos incumple estas determinaciones, se revertirá esta decisión”, advirtió el juez en audiencia cautelar.



El abogado de las acusadas, Johnny Vargas, dijo que certificará que la abuela de la víctima cuenta con un trabajo lícito para que goce de medidas sustitutivas.



Cumpliría 6 años



Fernanda Valeri hubiera cumplido ayer seis años. Shirley C., tía materna de la menor, llegó hasta le juzgado de Sacaba con un par de aretes en la mano, iban a ser el regalo de su sobrina. “Ni siquiera pude despedirme de mi Fer. Su papá le había enterrado el jueves, no pudimos estar en el entierro de mi sobrina”, dijo mientras derramaba lágrimas.



Dijo que la celebración de su cumpleaños se iba realizar en la escuela de Fernanda. “Yo estaba encargada de comprar la piñata”, dijo.



Contradicciones



La fiscal asignada al caso, Cinthia Prado, dijo que existe una contradicción en la declaración de la madre de la niña: en primera instancia, ella declaró que dejó sola a su hija para ir a comprar pan a la tienda, pero luego manifestó que fue a comprar ropa para vender y un vestido para su hija.



“Tenemos seis meses para investigar y colectar los elementos que corresponde; podría cambiar la figura penal. Se encontró una bolsa con dos mantillas ensangrentadas, todos estos elementos serán valorados”, informó.



Por otro lado, el director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), Yury Tapia, advirtió que las versiones que da la madre sobre el momento del ataque y por qué la escena del crimen fue limpiada difieren. “Ella dice que echó agua a su hija porque se estaba ahogando con sangre. Cambia las versiones (…). No se tiene certeza que el hecho se produjo ahí o no”, expresó.



Dijo que, en la inspección que realizaron los investigadores y la fiscal, no se logró colectar ningún elemento ni huellas hemáticas, ya que el lugar donde presuntamente se produjo el hecho fue limpiado.