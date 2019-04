Empresarios y microempresarios rechazan propuesta salarial de la COB y advierten riesgos para la economía







06/04/2019 - 08:53:06

La Razón.- La demanda de la Central Obrera Boliviana (COB) de un incremento salarial de 12% fue rechazada por los empresarios y microempresarios porque de concretarse, sostienen, pondrá en riesgo la estabilidad laboral y desatará un proceso inflacionario.



El presidente de la Federación de Empresarios Privados de La Paz, Jaime Ascarrunz, informó a La Razón que la propuesta del empresariado privado fue que el incremento no pase del 2% porque con ese porcentaje los efectos no son tan significativos y responde a la lógica de reponer la pérdida adquisitivo del salario.



“Lo contrario (al 2%) creará una peligrosa situación que va a derivar en un proceso inflacionario, es decir, hay una subida constante de precios frente a la situación de la posibilidad de incremento salarial”, explicó.



El ampliado de la COB, realizado el jueves en Tarija, determinó pedir al Gobierno un incremento salarial del 12% al haber básico y de 10% al Salario Mínimo Nacional (SMN). La demanda será entregada al presidente Evo Morales en los próximos días y como parte del pliego petitorio 2019.



El país cerró el 2018 con una inflación de 1,5%, una de las más bajas registradas en la última década y solo comparable con el 0,26% alcanzado en 2009, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).



“Esto quiere decir que es el monto en el cual se ha perdido el valor adquisitivo, por lo tanto, nosotros hemos propuesto como empresarios privados que el incremento no debería pasar de un 2%”, reiteró Ascarrunz.



En la Confederación Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (Conamype) la posición es similar. “Es preocupante la decisión que ha tomado la COB, creo que no ven la realidad de nuestro país y lo que está sucediendo en el tema productivo, en especial en todo lo que es manufactura ya que esto afectaría a la economía de nuestras empresas”, expresó el presidente de la Conamype, Néstor Conde.



Ascarrunz sugirió a la dirigencia de la COB analizar con detenimiento y prudencia la situación porque, según dijo, los indicadores van en contra de lo que opinan y proponen en materia de incremento salarial.



“Lo que menos podemos empujar es a que nuestra economía entre en una inflación que nos va a perjudicar a todos, porque cuando se de esa situación muchas fuentes de trabajo se pierden”, advirtió.



De acuerdo al Programa Fiscal Financiero 2019, se proyectó que el país tendrá un crecimiento económico de 4,5% y una inflación del 4%.



Ascarrunz propuso activar las negociaciones tripartitas, como escenario para poner los argumentos sobre la mesa y ver la realidad de los indicadores económicos.