Analista: Incahuasi podrá compensar San Alberto, pero no anula la crisis de gas





06/04/2019 - 08:45:36

Los Tiempos.- La producción de gas del pozo Incahuasi 5, que alcanza los 3,5 millones de metros cúbicos día (MMm3d), representa 7 por ciento de la producción nacional y garantiza los mercados de exportación, dijo el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Óscar Barriga.



La producción del pozo, en el campo Aquio-Incahuasi (Santa Cruz), atenuará el déficit de producción, pero no lo resuelve. En los últimos meses, la producción de gas en el país bordeó los 53 MMm3d.



“El éxito del ICS-X5 deja mayor disponibilidad para atenuar el déficit de producción ante las nominaciones de Argentina y Brasil, pero el déficit sigue siendo un problema y, en el balance global, el nuevo pozo viene a compensar la declinación de los campos San Alberto y Sábalo”, explicó el analista en energías, Francesco Zaratti.



No obstante, destacó los resultados, puesto que, además del incremento de la producción de gas, el pozo confirma la importancia del campo Aquio-Incahuasi en cuanto a reservas. El incremento en la producción, sin embargo, no será inmediato, sino a partir de 2020, cuando se eleve la producción del campo a 10 MMm3d.



“Si bien el nuevo pozo no resuelve los graves problemas del sector, producto del descuido de la exploración, es un importante alivio, financiero y sobre todo comercial, para que YPFB pueda seguir siendo un actor en el mercado regional”, agregó Zaratti.



Barriga, en tanto, dijo que Incahuasi 5 confirma la confiabilidad de Bolivia como proveedor de gas y derivados. La inversión del pozo es de aproximadamente 95 millones de dólares.



El ministro de Hidrocarburos, Luis Sánchez, dijo que sólo Incahuasi 5 equivale al 20 por ciento de la producción de gas de Santa Cruz, puesto que alberga reservas de 0,5 TCF, en equivalente a unos 3 mil millones de dólares.



ADVIERTEN DE SOBREEXPLOTACIÓN



El exsecretario de Hidrocarburos y Energía de la Gobernación de Santa Cruz, José Padilla, advirtió que la producción en los pozos del campo Incahuasi es superior a la prevista, lo que considera un “problema muy serio en lo que significa el equilibrio entre producción y las reservas”.



Padilla indicó que si las operadoras sobreexplotan el campo puede ocurrir la declinación del mismo, como sucedió con San Alberto y San Antonio.