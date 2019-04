Pence anuncia nuevas sanciones petroleras contra PDVSA







05/04/2019 - 20:02:57

VOA.- El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, anunció en Houston nuevas sanciones petroleras contra el gobierno en disputa de Venezuela. El objetivo de la medida son 34 buques petroleros y dos compañías que participaban en el transporte de crudo del país suramericano.



“El petróleo es la línea vital del régimen corrupto”, dijo el vicepresidente Pence en un discurso ante la comunidad venezolana en Texas, en donde también estuvo presente el representante del gobierno de Juan Guaidó en EE.UU., Carlos Vecchio.



Pence mencionó que estas embarcaciones estarían transportando crudo a Cuba y reiteró que "el petróleo de Venezuela le pertenece al pueblo venezolano".



Por su parte, el Departamento del Tesoro confirmó las sanciones y garantizó que "EE.UU. continúa tomando medidas enérgicas contra el régimen ilegítimo del ex presidente Nicolás Maduro, no solo para aislar a las empresas corruptas de Venezuela sino también para atacar a los partidarios de Maduro en La Habana que continúan permitiendo la opresión del pueblo de Venezuela".



Concretamente, las sanciones van dirigidas hacia dos compañías, Balito Bay Shipping, de Liberia y ProPer In Management Incorporated, de Grecia. Ambas empresas estaban involucradas en el transporte de crudo venezolano en los últimos meses.



Además, la medida bloquea 34 buques petroleros que eran propiedad de PDVSA, atestando así un golpe a la capacidad del gobierno en disputa de enviar crudo a otras naciones. Después de las sanciones petroleras a PDVSA anunciadas en febrero de este año, Venezuela ha tenido que buscar mercados alternativos, ya que Estados Unidos era el primer comprador de crudo.



"Cuba ha sido una fuerza subyacente que alimenta el descenso de Venezuela a la crisis. El Tesoro está tomando medidas contra los buques y las entidades que transportan petróleo, proporcionando un salvavidas para mantener a flote el régimen ilegítimo de Maduro", dijo el secretario del Tesoro, Steven T. Mnuchin.



Durante una conferencia de prensa el viernes, un alto funcionario de la Casa Blanca recalcó que PDVSA no tiene futuro e insistió en que todas las opciones están "sobre la mesa". El funcionario destacó la posibildad de una intervención militar, si así fuera necesario.



También aseguró que el objetivo de Rusia es darle un falso sentido de confianza al gobierno en disputa de Nicolás Maduro.



Sobre Cuba, el funcionario dijo que ya es hora de que la comunidad internacional intervenga y los haga responsables.



La Casa Blanca mantiene el respaldo al presidente interino Juan Guaidó, advirtiendo al gobierno en disputa de no actuar en contra de Guaidó o de sus colaboradores más cercanos, señalando las consecuencias que esto le causaría.



Asimismo, el vicepresidente de EE.UU. reafirmó el apoyo del gobierno del presidente Donald Trump a Juan Guaidó e instó a los países del mundo para que reconozcan a Guaidó como el único presidente legítimo de Venezuela.



Pence también insistió en la búsqueda de una salida del presidente en disputa, Nicolás Maduro, del poder cuanto antes y mencionó que "la tiranía debe terminar pronto".



“La lucha por la libertad en Venezuela ya comenzó y creo que se acerca el día cuando el país esté libre una vez más”, dijo Pence en un auditorio de la Universidad Rice.



Durante su discurso, el vicepresidente estadounidense anunció que el próximo miércoles hablará sobre la crisis en Venezuela ante el Consejo de Seguridad de la ONU.



Antes de dar su discurso, Pence se reunió con migrantes venezolanos residentes en Houston, quienes le hablaron sobre la situación en el país y le contaron los motivos por los que habían decidido salir de Venezuela.



Acompañado por el representante del gobierno interino en Estados Unidos, Pence escuchó a los migrantes y reafirmó el apoyo del presidente Donald Trump al pueblo venezolano.



Los exiliados, decenas de países del mundo y muchos venezolanos en el país anhelan la puesta en marcha de una transición basada en la agenda del presidente encargado Juan Guaidó, que incluye lo que definen como el cese de la transición, la instalación de un gobierno provisional y elecciones libres.