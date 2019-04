Quintana: Bolivia vive un cambio radical en sus relaciones con el mundo y ahora es un país atractivo para la inversión







05/04/2019 - 18:59:27

La Paz, (ABI).- Bolivia se ha transformado en un país atractivo para la inversión, un Estado que se abre al mundo con inserción internacional que ya no depende, como hace 13 años, de la decisión de Washington, sino de la voluntad del pueblo boliviano que le ha otorgado la capacidad de vincularse al mundo con mayor libertad, soberanía e independencia y eso es gracias a las gestiones del Gobierno del presidente Evo Morales, afirmó ayer el ministro de la Presidencia Juan Ramón Quintana.



"Nuestras relaciones con el mundo se han transformado de manera radical, hoy podemos hacer una gran asociación estratégica con la India (...) podemos hacer negocios con los rusos, podemos hacer grandes alianzas para el desarrollo estratégico de Bolivia con los chinos y por lo tanto, esta inserción múltiple le permite al país captar inversión extranjera", aseguró en una entrevista con la cadena internacional de noticias Telesur.



Quintana explicó, además, las razones por las que Bolivia logró posicionarse en el mundo gracias a su desarrollo económico y político, y ser reconocida a nivel mundial.



"Hay una transformación integral en Bolivia y eso lo puedes advertir saliendo a la calle, recorriendo el país de este a oeste y de norte a sur, las carreteras dicen mucho de lo que está trasformando y de la vertebración del país (...) La estabilidad política tiene un valor no solamente social sino también económico, da certidumbre y genera confianza para la inversión, no solamente para el empresariado nacional sino también para el empresariado extranjero", aseguró el titular de la Presidencia.



A su juicio, uno de los logros más importantes que desencadenaron la conciencia política y la transformación económica del país fue la nacionalización, impulsada por el presidente Evo Morales y los movimientos sociales, la cual también sopesó, más adelante, en el manejo de la economía interna.



"Esa transformación pasa inevitablemente por una decisión estratégica que fue la nacionalización (...) y ésta no se puede entender sin Evo Morales y tampoco sin la fuerza o el impulso de los movimientos sociales. Fue una decisión colectiva para cambiar una república dependiente y semicolonial a un Estado Plurinacional que se ha liberado de las ataduras, de la dependencia, de las imposiciones e injerencia extranjeras", refrendó.



La autoridad también destacó que gracias a la reforma de la Constitución Política del Estado (CPE), se pudo reorganizar y reestructurar las prioridades de Gobierno.



"Hay un nuevo orden estatal en Bolivia que está dirigido fundamentalmente a resolver los problemas estructurales del país como la pobreza extrema, la exclusión, el desarrollo industrial, el desarrollo tecnológico y el desarrollo científico y por supuesto en correspondencia con la nueva Constitución Política del Estado", mencionó.



Bajo ese marco, expuso que el Gobierno tiene aún varios retos por cumplir, pero que están dispuestos en la Agenda del Bicentenario, un documento que el Mandatario dispuso ante las principales autoridades con la finalidad de cumplir cada uno de sus objetivos sistemática y progresivamente.



"El año 2025 nos debe encontrar a Bolivia en un camino de un desarrollo significativo de las industrias, es decir, vamos a pasar de un Estado monoproductor dependiente a un país con un crecimiento sostenido, pero además con diversificación económica e industrialización", puntualizó.



En cuanto al litio y la producción de acero, mencionó que deben ser una prioridad de desarrollo para el año 2025, entre otras industrias



"El 2025 nos debe encontrar desarrollando la industria del litio, con la producción de acero para todo el mercado interno y para la exportación, nos tiene que encontrar con las industrias básicas y fundamentales del gas, del petróleo, con nuevas tecnologías aplicadas al desarrollo productivo y particularmente de los alimentos", subrayó.



Respecto a las próximas elecciones generales de octubre, el Ministro de la Presidencia sostuvo los bolivianos tendrán la inteligencia suficiente para discernir entre volver al pasado o llevar adelante el proyecto de gobierno actual.



"Pero el elemento fundamental de las elecciones en octubre va a ser en definitiva una evaluación, el ciudadano va enfrentar un dilema , el dilema de volver a una república neocolonial, a un pasado neoliberal caracterizado por el saqueo de los recursos naturales, caracterizado por el sometimiento de la soberanía nacional, por una cultura de mendicidad, caracterizado por la desvertebración de la nación o va enfrentar a este proyecto esperanzador, de desarrollo económico sostenible con inclusión, un Estado soberano que sea capaz de mirarle al mundo de frente sin agacharse, con mucha dignidad", señaló.