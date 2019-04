Quispe reta a Mesa a negar que usó recursos públicos como vocero de la causa marítima







05/04/2019 - 18:50:06

La Paz, (ABI).- El diputado opositor Rafael Quispe retó el viernes al exmandatario y candidato presidencial Carlos Mesa a mirarlo de frente y negar el uso de recursos públicos cuando cumplió el papel de vocero de la causa marítima.



Mesa abrió un proceso penal contra Quispe y el diputado Wilson Santamaría, ambos de Unidad Demócrata, al negar que recibió dinero público para cumplir esa labor.



"Quiero que sea abierto, de cara al pueblo y que me diga que yo he mentido, porque yo en su cara le voy a demostrar que no he mentido de que él sí ha utilizado plata del Estado para ser vocero en la demanda marítima", remarcó Quispe en un contacto con los periodistas.



Mesa, actual candidato de Comunidad Ciudadana (CC), afirmó que no cobró un sueldo como vocero de la causa marítima, pero sí "pasajes, alojamiento y comidas" cuando socializó la causa marítima de Bolivia en el exterior.



"Cuidado Carlos Mesa esté mandando a su abogado, a su apoderado (...), espero que esté en la audiencia para mirarme de frente a frente, porque los que mienten clarito les tiembla el ojo, clarito les tiembla los parpados, por eso quiero que venga Carlos Mesa", insistió Quispe.