Meghan Markle y el príncipe Harry se van de babymoon





05/04/2019 - 17:53:56

Quien.- Cada vez se encuentra más cerca el nacimiento del royal baby y con ello las nuevas y demandantes tareas que desempeñarán Meghan y Harry en su nuevo rol de papás, tal y como le sucede a cualquier padre primerizo. Conscientes del cambio que viene en sus vidas, la pareja hizo un viaje previo, uniéndose así a la famosa moda del Babymoon.



De la misma forma que lo hicieron Kate Middleton y el príncipe William , los duques de Sussex se tomaron tres días de vacaciones en el Four Seasons Hotel Hampshire, situado en una antigua mansión giorgiana.



Ver esta publicación en Instagram The Duke and Duchess of Sussex arrive at a reception at the British Ambassador’s residence to meet people from different sectors of Moroccan society. See more on @kensingtonroyal. Una publicación compartida de The Royal Family (@theroyalfamily) el 24 Feb, 2019 a las 12:45 PST







Este hotel cinco estrellas se cuentra cerca de Windsor y según el diario británico Daily Mail los futuros padres se hospedaron en la suite más lujosa, cuyo precio estimado es de 10 mil libra la noche. No obstante, los futuros padres prefirieron mantenerse en un ambiente totalmente íntimo, por ello, en lugar de disfrutar de los restaurantes que se encuentran ahí, cenaron en su habitación.



No obstante, es posible que Meghan sí haya usado las instalaciones del centro fitness del establecimiento, ya que, como sabemos, practica Yoga desde hace mucho tiempo y esta actividad le viene bien ahora que se encuentra en la recta final de su embarazo.



“A Meghan solo le faltan dos semanas para dar a luz, así que Harry quería consentirla”, indicó un amigo de los futuros padres al diario The Sun.



Los duques de Cambridge disfrutaron de una experiencia como esta en 2013. Cuando esperaban al príncipe George, Kate y William se fueron de vacaciones a la isla de Mustique. La segunda vez que se convirtieron en padres decidieron pasar algunos días en el castillo de Balmoral junto a Pipa Middleton, quien el año pasado hizo vivió su propio babymoon y se escapó con su esposo a un hotel de lujo de Porto Ecole, en la Toscana italiana.



Ver esta publicación en Instagram The Duke and Duchess of Cambridge are pleased to share a new photograph of their family. The photograph, taken by Matt Porteous, shows The Duke and Duchess with their three children at Anmer Hall. This photograph features on Their Royal Highnesses’ Christmas card this year. Una publicación compartida de Kensington Palace (@kensingtonroyal) el 14 Dic, 2018 a las 3:00 PST





Mientras ellos disfrutan de sus últimas vacaciones sin hijos, las casas de apuestas siguen tratando de descifrar el sexo y nombre del royal baby. Según sus predicciones será una niña y muy probablemente se llamará "Elizabeth" como la reina.

Este hotel cinco estrellas se cuentra cerca de Windsor y según el diario británico Daily Mail los futuros padres se hospedaron en la suite más lujosa, cuyo precio estimado es de 10 mil libra la noche. No obstante, los futuros padres prefirieron mantenerse en un ambiente totalmente íntimo, por ello, en lugar de disfrutar de los restaurantes que se encuentran ahí, cenaron en su habitación.No obstante, es posible que Meghan sí haya usado las instalaciones del centro fitness del establecimiento, ya que, como sabemos, practica Yoga desde hace mucho tiempo y esta actividad le viene bien ahora que se encuentra en la recta final de su embarazo.“A Meghan solo le faltan dos semanas para dar a luz, así que Harry quería consentirla”, indicó un amigo de los futuros padres al diario The Sun.Los duques de Cambridge disfrutaron de una experiencia como esta en 2013. Cuando esperaban al príncipe George, Kate y William se fueron de vacaciones a la isla de Mustique. La segunda vez que se convirtieron en padres decidieron pasar algunos días en el castillo de Balmoral junto a Pipa Middleton, quien el año pasado hizo vivió su propio babymoon y se escapó con su esposo a un hotel de lujo de Porto Ecole, en la Toscana italiana.Mientras ellos disfrutan de sus últimas vacaciones sin hijos, las casas de apuestas siguen tratando de descifrar el sexo y nombre del royal baby. Según sus predicciones será una niña y muy probablemente se llamará "Elizabeth" como la reina.